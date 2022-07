Os 7 melhores filmes do momento para assistir hoje na Netflix

Se a Netflix é seu streaming favorito, você não cansa de se informar das novidades na plataforma e quer sempre ficar ligado nos lançamentos, confira essa lista que a Revista Bula trouxe agora. Nós vamos te contar quais os principais títulos para assistir hoje. Além de ter uma gama variada de produções novas ao alcance do controle remoto, você vai poder assistir tudo no conforto do seu lar e na hora que for melhor para você. Nada como uma boa sessão de cinema em casa. Destaques para “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams, “A Garota da Foto”, de 2022, de Skye Borgman; e “O Homem de Toronto”, de 2022, de Patrick Hughes. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

A Garota da Foto (2022), Skye Borgman Divulgação / Netflix Em abril de 1990, uma mulher é encontrada à beira de uma estrada em Oklahoma. Ela é levada ao hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. Um homem alega ser seu marido e pai de seu filho e a enterra sob o nome de Tonya Hughes. Um teste de paternidade revela que este homem não é realmente pai do filho da mulher, um menino chamado Michael. Além disso, Tonya era conhecida como Sharon por amigos de infância e no trabalho. Mas os mistérios que envolvem sua morte precoce foram retratados neste documentário que tenta descobrir sua verdadeira identidade, o que houve com a criança e quem era o homem suspeito que se apossou de seu filho.

O Homem de Toronto (2022), Patrick Hughes Sabrina Lantos / Netflix Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra acidentalmente, em um Airbnb, com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como “O Homem de Toronto”. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos.

Olá, Adeus e Tudo Mais (2022), Michael Lewen Katie Yu / Netflix Namorados durante o ensino médio, Clare e Aidan haviam combinado de terminar o romance quando chegasse o momento de ir para a faculdade. Em sua última noite juntos, eles relembram os momentos mais marcantes que viveram juntos, como o dia em que se conheceram, o primeiro beijo e a primeira briga. As lembranças os farão questionar se realmente é necessário separar seus caminhos.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

Bastardoz (2020), Alberto de Toro, Javier Ruiz Caldera Divulgação / Netflix Jan Lozano é capitão da 5ª Brigada e é feito de prisioneiro durante a Guerra Civil Espanhola. A única maneira de escapar da sentença de morte é enfrentar a missão impossível de entregar a uma pessoa determinada um envelope, no campo inimigo. No caminho, ele e seu motorista, outro prisioneiro de guerra, são emboscados por uma unidade adversária. Mais uma vez eles escapam de sua execução graças a um perigo maior, que forçará os lados rivais a se unirem contra vilões muito piores: os zumbis.