Os 4 melhores filmes que estreiam na Netflix esta semana

Se você está ansioso para aproveitar as novidades do catálogo da Netflix para o mês de julho, não perca as listas da Revista Bula, que traz tudo que você precisa saber sobre as estreias na plataforma. Se segure no sofá, porque vem muita coisa boa carregada de emoções para te fazer experimentar histórias assustadoras, emocionantes e reflexivas. Se liga nos lançamentos da semana e aproveite essas produções de qualidade que chegam no streaming. Destaques para “O Assassino da Minha Filha”, de 2022, de Antoine Tassin; “Persuasão”, de 2022, de Carrie Cracknell; e “Terra Selvagem”, de 2019, de Max Winkler. Os títulos disponíveis no catálogo da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Assassino da Minha Filha (2022), Antoine Tassin Divulgação / Netflix O documentário francês é baseado em uma história verdadeira e terrível sobre as lutas extremas de um pai e suas medidas para conseguir justiça para a filha assassinada. Batalhando durante décadas para levar o culpado aos tribunais, André Bamberski vê, na década de 1980, todos os procedimentos legais adotados serem derrubados.

Persuasão (2022), Carrie Cracknell Nick Wall / Netflix Baseado no romance de Jane Austen, o filme conta a história de Anne Elliot, uma jovem que vive com sua família esnobe à beira da falência. Anne é uma mulher fora do padrão e à frente de seu tempo. Quando Frederik Wentworth, um homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, ela precisa escolher se deixará essa história para trás ou se dará uma nova chance ao amor.

Terra Selvagem (2019), Max Winkler Divulgação / Wild Bunch Germany Stanley e Lion Kaminski são dois irmãos sem dinheiro e sem lugar para morar. Quando surge a oportunidade de Lion lutar em um combate de boxe com grandes prêmios em dinheiro, eles viajam pelo país para participar do campeonato. No entanto, há um problema. Eles devem entregar uma moça para um perigoso gângster no caminho.