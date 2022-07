Os 6 melhores filmes do momento para assistir hoje na Netflix

A Revista Bula fez uma lista com os melhores filmes que estrearam no catálogo da Netflix no último mês. A seleção levou em consideração as notas atribuídas no Rotten Tomatoes e a relevância que cada filme obteve dentro da própria Netflix. Da animação ao suspense, todos os selecionados foram aclamados por crítica e público. Destaques para “Arremessando Alto” (2022), de Jeremiah Zagar; “RRR — Rise Roar Revolt” (2022), de S.S. Rajamouli; e “O Farol” (2019), de Robert Eggers. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Quando feras aterrorizantes ainda vagavam pelos mares, os caçadores de monstros eram aclamados como heróis — e o maior de todos eles era Jacob Holland. E agora o famoso aventureiro encontrará em Maisie Brumble, uma jovem que embarcou como clandestina em seu navio, uma aliada inesperada numa jornada épica por águas desconhecidas. “A Fera do Mar” nos leva a um ponto além de todos os mapas, onde a verdadeira aventura começa.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.