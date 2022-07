5 diamantes do cinema que todas as pessoas deveriam assistir, gratuitos no streaming

Uma Mulher sob Influência (1974), John Cassavetes

Divulgação / Faces International Films

Nick Longhetti trabalha como estivador num estaleiro e está sempre exausto. Mabel, sua mulher, começa a sentir os efeitos de uma depressão, tentando preservar algum equilíbrio emocional. Quando os filhos passam a ser afetados pela doença de Mabel, só resta a Nick interná-la. Vieram à baila muitas discussões sobre o filme à luz das ciências sociais e da antropologia: a história foi tachada de misógina, machista, ou tomada sob o ângulo muito mais benevolente do macho-alfa que fareja algo de podre na toca e toma a frente, mesmo sem saber se vai dar conta do recado, ou, ao contrário, do quão perdido fica o homem sem a mulher a lhe oferecer o necessário respaldo — doméstico, ao menos. “Uma Mulher sob Influência” é um clássico do cinema justamente por conseguir registrar com precisão nuclear as mudanças a que as sociedades do mundo todo começavam a se submeter, tendo as mulheres à proa.