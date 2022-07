A despedida de Miguel Sanches Neto e sua receita para um conto perfeito

Dia 25 de junho de 2022 foi um dia histórico. Como se diz, muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Quem viu jamais vai esquecer. Já consultou o Google tentando descobrir do que se trata? Não se preocupe, a Revista Bula esclarece. Sábado, dia 25 de junho de 2022, em evento promovido pela União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, aconteceu a última oficina de escrita criativa ministrada pelo escritor Miguel Sanches Neto, premiado autor de obras como “Chove Sobre Minha Infância”, “Chá das Cinco com o Vampiro”, “Um Amor Anarquista” e “A Máquina de Madeira”. Depois de décadas de intensa atuação, Miguel Sanches Neto decidiu se retirar no debate público. Não vai mais participar de debates, eventos literários ou publicar livros, exceto dois romances já escritos que serão lançados no final de 2022 e início de 2023. Os motivos foram elencados na oficina. Trata-se de uma decisão pessoal, amadurecida longamente, que passa pela patrulha ideológica que torna quase impossível o livre exercício da criação estética chegando até a generosidade de abrir caminho para os representantes das novas gerações.

Trata-se de uma notícia para ser lamentada. Miguel Sanches Neto provou inúmeras vezes ser um grande palestrante, um extraordinário cronista e um polemista refinado. Certamente, não vai parar de ler e, sobretudo, prometeu continuar escrevendo seu diário íntimo que um dia, talvez, será publicado. Também segue com sua carreira acadêmica e de gestor universitário. Não é uma despedida completa. Será definitiva? Não sei.

O que posso afirmar é que não foi uma despedida triste. Miguel Sanches Neto garante que escreveu os livros que queria escrever. Considera seu projeto literário concluído. Quantos escritores podem dizer o mesmo?

Por tudo isso, não foi menos que generosidade Miguel Sanches Neto concluir sua oficina com a leitura do poema “Receita de Texto”, um verdadeiro mapa do tesouro. Um mapa não isento de ironia, diga-se. O que o torna melhor. Leia abaixo esse texto.

Eu ouvi Miguel Sanches Neto recitá-lo. Eu ouvi a história acontecer na minha frente.

Obrigado, Miguel…

Receita de Texto — Miguel Sanches Neto

Escrever contos

muito pouco tem a ver

com contar casos

que ouvimos na rua,

soubemos por amigos,

jornais ou pela tevê.

Um conto é um corte

na pele fina do hoje

e ele sangra tanto

que, para estancá-lo,

resta-nos o manto

de termos cotidianos.



Não escreva contos

para fazer graça.

Só admita a piada

quando amarga.

A tristeza do tempo

que nunca para,

mesmo o amor maior

nos espeta o peito

com a pior farpa.

Conto repele risadas.

Isso é para a crônica

que ajuda a digerir

as comidas pesadas.



Apenas escreva contos

em estado de fúria,

com um ódio santo

contra toda a turba.

Um conto necessário

é um ato de cura,

catarse em meio

à insanidade de tudo.

Escreva contos para

emudecer esse mundo

tomado pela usura.



Não escreva contos

como quem brinca

com palavras móveis,

incrustáveis nas frases.

Conto já nasce pronto.

Todo esforço vem antes,

ao se sofrer o corte

e sangrar até a morte.

Não é com palavras

que se faz um conto,

mas com o sentimento

de tantos desencontros

entre o eu e o mundo,

mesmo quando o mundo

é quem um dia fomos.



Tente escrever um conto

que te prepare um pouco

para te ver como morto.

Estar vivo é algo falso

porque breve em demasia.

Todo conto é um canto,

um canto de despedida.



Não escreva contos

com palavras eruditas.

Conto é linguagem viva,

a mesma usada no bar,

na hora do namoro,

no balcão da padaria.

Palavras do dia a dia

súbito se concentram

e dizem de uma vez algo

que ninguém mais diria.



Escreva os seus contos

como quem se suicida

sem deixar bilhetes

dando os tais motivos.

Um conto não se explica.

É morte imprevisível,

a vida como enigma,

a força de um mistério

que nunca silencia.



Só escreva os seus contos

quando não houver quando.