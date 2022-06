7 melhores filmes do momento para assistir agora no Amazon Prime Video

Se você não sabe muito bem como escolher um bom filme no streaming e, geralmente, vai pela capa ou pelo nome que mais chama sua atenção, a Revista Bula te conta agora quais produções você não pode perder no Prime Video. Nessa lista, foram selecionados títulos recentes ou inseridos há pouco tempo no catálogo e que são bem avaliados no IMDb, um dos sites de críticas mais confiáveis do mundo. Algumas dessas obras, como “The Batman”, “Belfast” e “Blue Bayou” fazem parte dos canais pagos dentro do streaming e você terá de pagar um valor adicional para assisti-los. Já entre o conteúdo que está disponível para todos os assinantes, destaques para “Emergency”, de 2022, de Carey Williams; “A Lenda do Cavaleiro Verde”, de 2021, de David Lowery; e “Infiltrado”, de 2021, de Guy Ritchie. Os títulos disponíveis no Prime Video estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Emergency (2022), Carey Williams SXSW / Amazon Studios É o último ano de faculdade de Carlos, Sean e Kunel. Eles decidem fazer uma turnê lendária por todas as principais festas do campus. No entanto, eles descobrem uma garota branca, chamada Emma, desmaiada em sua sala de estar. Eles pensam em chamar a polícia, mas começam a pesar as percepções e consequências de dois negros e um latino serem encontrados com uma garota branca inconsciente dentro de casa.

The Batman (2022), Matt Reeves Jonathan Olley / Warner Bros Batman ainda está em seus primeiros anos como vigilante, quando encontra uma pista enigmática, que revela que o prefeito assassinado de Gotham tinha uma amante secreta. A mulher está sob a proteção de Selina Kyle, conhecida como Mulher-Gato, mas criminosos conseguem sequestrá-la mesmo assim. Juntos, Selina e Batman infiltram em uma boate secreta, onde políticos e gângsters se divertem e selam acordos. Enquanto isso, o assassino do prefeito, o vilão Charada, faz mais uma vítima fatal, e deixa para Batman e o tenente Gordon mais pistas. Elas servem para ajudar os dois a encontrarem o “rato”, alguém que está vazando informações confidenciais sobre pessoas influentes.

A Lenda do Cavaleiro Verde (2021), David Lowery Divulgação / Prime Video Quando um ser místico, chamado Cavaleiro Verde, invade a festa de Natal do rei, Gawain é desafiado. A criatura diz que aquele que ousar desferir um golpe de espada contra ele, terá de esperar um ano para receber o mesmo golpe em si próprio. Gawain aceita o desafio e corta a cabeça do Cavaleiro Verde, que se recompõem e promete retornar no ano seguinte para cobrar sua barganha. Então, Gawain parte para um ano de aventuras incríveis em que, ao final, terá de enfrentar o Cavaleiro Verde mais uma vez.

Belfast (2021), Kenneth Branagh (pago) Divulgação / Universal Pictures Em Belfast, 1969, Buddy mora em um bairro católico de operários, onde os vizinhos são calorosos e amigáveis e seus pais são amorosos e protetores. Mas um perigo iminente cerca essa comunidade quando grupos contrários às ideologias religiosas e políticas decidem interromper a tranquilidade. Um motim é deflagrado na vizinhança e a tampa da lata de lixo, usada por Buddy para defendê-lo contra dragões imaginários, logo passa a ser usada como escudo real contra a chuva de estilhaços de vidro e coquetel molotov.

Blue Bayou (2021), Justin Chon Divulgação / Focus Features Antonio LeBlanc é um tatuador de New Orleans em busca de um segundo emprego para arcar com as taxas de seu estúdio de tatuagem e para sustentar a esposa grávida, Kathy, e sua enteada. No entanto, sua ficha criminal dificulta que ele seja contratado. Antonio foi adotado na Coreia aos três anos e sente pouca conexão com a cultura coreana. Ace, o ex de Kathy, reaparece e tenta retomar o relacionamento. Em um confronto com Antonio, o prende. O problema é que os pais adotivos de Antonio não processaram corretamente sua cidadania e agora ele corre risco de ser mandado de volta para a Coreia pela imigração.

Infiltrado (2021), Guy Ritchie Scott Garfield / Metropolitan FilmExport Patrick Hill é contratado como segurança em uma empresa de caminhões blindados, a Fortico Security. Esses caminhões têm a missão de transferir o dinheiro de instituições financeiras de maneira segura. No entanto, recentemente, um dos caminhões blindados foi assaltado por homens fortemente armados, que mataram dois motoristas da empresa. Quando em uma nova tentativa de assalto, Hill consegue impedir o sucesso dos criminosos, ele se torna o queridinho entre os colegas. Mas há algo sobre Hill que parece suspeito.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Divulgação / Prime Video Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.