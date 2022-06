7 filmes na Netflix que valem mais do que 1 milhão de horas lendo autoajuda ou ouvindo digital influencers

Se você é daqueles que investe constantemente em livros de autoajuda, saiba que alguns filmes disponíveis na Netflix poderão te atender no que precisa. Se você quer algumas palavras sábias, histórias inspiradoras e reviravoltas que vão te mostrar como milagres são possíveis, não perca as produções dessa lista. Os títulos estão disponíveis na Netflix e contam, em alguns deles, histórias reais e impressionantes, que te farão enxergar que seus problemas não são os maiores do mundo e que, mesmo que pareçam impossíveis de solucionar, sempre há um caminho. Renove suas forças e sua fé com esses filmes incríveis que vão te fazer enxergar a luz no fim do turno. Destaques para “14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses”, de 2021, de Torquil Jones; “Milagre Azul” de 2021, de Julio Quintana; e “High Flying Birds”, de 2019, de Steven Soderbergh. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses (2021), Torquil Jones Divulgação / Netflix Nirmal Purja é um escalador de montanhas que empreende uma jornada aparentemente impossível. Ele lidera um grupo exclusivamente nepalês com objetivo de subir ao topo das 14 montanhas mais altas do mundo. Cada uma delas tem mais de oito mil metros acima do nível do mar. Em seu plano, a empreitada deve ser cumprida em apenas sete meses. O documentário acompanha a trajetória heroica para o sucesso ou fracasso da missão.

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Carlos Rodriguez / Netflix Baseado em uma história real, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

High Flying Bird (2019), Steven Soderbergh Peter Andrews / Netflix A NBA está paralisada por causa de uma disputa contratual entre o sindicato dos jogadores e a liga. Com isso, os atletas pararam de receber e, igualmente, os agentes. O empresário esportivo Ray Burke deve colocar sua carreira em risco para conseguir burlar o bloqueio e vender seu novato promissor chamado Erick Scott. O filme foi filmado completamente com uma câmera de iPhone.

A Escalada (2017), Ludovic Bernard Divulgação / Netflix Baseado em uma história real, o filme conta a história do jovem Samy, que vive no subúrbio de Paris. Quando ele conhece Nadia, se apaixona instantaneamente. Em um encontro, ele diz para a amada que seria capaz de escalar o Monte Everest por ela, que o desafia à aventura. Mesmo sem experiência, ele decide cumprir a promessa para provar à Nadia que o sentimento é verdadeiro. Sem dinheiro e equipamento para a expedição, Samy enfrenta diversas dificuldades para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, a aventura atrai a atenção da mídia.

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor Ilze Kitshoff / Netflix No vilarejo de Wimbe, no Malawi, no início do século, um garoto de 13 anos, William, é extremamente inteligente e tem dom para ciência. Após as plantações da comunidade em que vive serem destruídas por inundações, sucedidas por uma seca devastadora, o adolescente tem a ideia de construir um moinho de vento. Com o mecanismo, uma bomba de água seria alimentada com intuito de irrigar os campos secos de sua aldeia extremamente empobrecida.

Pegando Fogo (2015), John Wells Divulgação / Wild Bunch Germany Adam Jones era um premiado chef de um restaurante em Paris, mas perdeu tudo depois de passar um duro período de dependência alcoólica. Após se recuperar, ele volta para os Estados Unidos, onde trabalha de descascar ostras. Um dia, Adam decide retomar sua vida de prestígio e convence o filho de um antigo mentor a investir em seu retorno. Adam terá o duro trabalho de mostrar que realmente superou os fantasmas de seu passado.