Os 7 melhores filmes que chegaram ao catálogo da Netflix em 2022

Taxi Driver (1976), Martin Scorsese

Columbia / TriStar

Travis Bickle é um jovem desequilibrado que, após o serviço militar, se mudou para Nova York. Com insônia, ele aceita trabalhar como taxista nas madrugadas. Enojado com a sujeira e a corrupção na cidade, ele começa a fantasiar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Incapaz de se conectar com outras pessoas, a única amiga que faz na cidade é uma prostituta menor de idade, explorada por um perigoso cafetão. A saúde mental de Bickle rapidamente se deteriora e ele acredita ser capaz de limpar, por conta própria, Nova York do crime.