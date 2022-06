3 filmes novos da Netflix que você ainda não viu, mas deveriam ser obrigatórios

Apenas em 2022, a Netflix lançou mais de 50 filmes, de 15 países, ficando praticamente impossível a qualquer cinéfilo acompanhar todos os lançamentos. Para facilitar a vida dos leitores, a Revista Bula fez uma seleção de produções originais — que estavam entre as mais esperadas do ano — e acabaram de estrear no catálogo da plataforma. Todos os filmes selecionados geraram debates e discordâncias entre crítica e público. Assista e tire suas conclusões. Destaques para “A Ira de Deus” (2022), de Sebastián Schindel; e “Spiderhead” (2022) de Joseph Kosinski. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel Martin Kraut / Netflix Luciana enfrenta uma série de mortes misteriosas na família, que chegam mais perto dela a cada minuto, enquanto o escritor enigmático para quem trabalhou observa tudo de um jeito horrorizado e suspeito. Em uma tentativa desesperada de salvar a única parente viva que lhe resta, ela precisa correr contra o tempo para encontrar a verdade e acabar com a matança.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.