7 filmes na Netflix para quem ama Stranger Things

Existem vários subgêneros do terror, mas há um tipo que ficou bastante popular, que é o filme b. Antes, conhecidos por serem mal feitos, baixo orçamento e pouco convincentes, hoje, esse tipo de produção virou cult e é admirada por uma legião de fãs. À princípio, eram produzidos por pequenos estúdios ou produtoras independentes, na década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, os filmes A ficavam com o prestígio e o elenco estelar. Mas há uma certa genialidade no filme b, que une o absurdo, o humor e o terror em uma coisa só e é capaz de conquistar um público que ficou cada vez maior ao longo das últimas quatro décadas. Se você gosta de “Stranger Things”, saiba que os filmes b e produções dados anos 1980 e 1990 foram as maiores inspirações para a série. Conheça alguns títulos na Netflix que também unem adolescentes, humor, sobrenatural e ficção científica e vão te ajudar a matar saudades da série. Destaques para “O Projeto Adam” de 2022, de Shawn Levy; “Rua do Medo: 1994 — Parte 1”, de 2021, de Leigh Janiak; e “Rua do Medo: 1978 — Parte 2”, de 2021, de Leigh Janiak. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Rua do Medo: 1994 — Parte 1 (2021), Leigh Janiak Divulgação / Netflix Maya é uma adolescente em Shadyside, Ohio, esfaqueada em uma livraria de shopping por uma criança misteriosa com máscara de esqueleto. Na escola, os alunos não parecem abalados com o assassinato, porque acontecimentos macabros como este se tornaram rotina na cidade. Shadyside é conhecida pela violência e os noticiários se referem à cidade como “Kill Capital”. Moradores acreditam que estão amaldiçoados e os adolescentes sussurram sobre uma bruxa lendária que provoca as mortes.

Rua do Medo: 1978 — Parte 2 (2021), Leigh Janiak Jessica Miglio / Netflix Em Shadyside, no verão de 1978, as aulas terminaram e os campistas se preparam para o Camp Nightwing, um acampamento que também recebe moradores da próspera cidade de Sunnyvale. Quando outro cidadão de Shadyside é possuído por um ser maligno com desejo de matar, as atividades das férias se transformam em uma tenebrosa luta pela sobrevivência. Moradores das duas cidades deverão se unir para solucionar o aterrorizante mistério antes que mais mortes macabras aconteçam.

Host (2020), Rob Savage Distribuição / Vertigo Films Seis amigos se conectam para uma reunião mediúnica de vídeo no Zoom, liderada por Seylan, um espiritualista. Ninguém além dele próprio leva o ritual a sério, embora Haley tente fazer com que seus amigos se comportem de maneira respeitosa. Em apenas alguns minutos, o grupo está rindo e zombando de Seylan. Mas as piadas não duram muito tempo, porque um espírito sinistro está prestes a invadir as casas desses jovens e tornar sua noite aterrorizante.

Corrente do Mal (2014), David Robert Mitchell Divulgação / Dimension Films Após uma noite de sexo, a jovem Jay, de 19 anos, passa a ter visões e se sentir perseguida por uma entidade maligna. A única maneira de se livrar do espírito é fazendo sexo com outra pessoa e passando a maldição adiante. Mas nem tudo é tão simples quanto parece e Jay e seus amigos precisam escapar a qualquer custo para evitar que horrores aconteçam.

Os Goonies (1985), Richard Donner Divulgação / Warner Bros Em uma cidade costeira, um bairro chamado Goondocks está ameaçado de execução hipotecária por grandes corporações. Adolescentes locais, conhecidos como goonies, encontram um mapa do tesouro de piratas do século 17. Caso encontrem o tesouro, poderão salvar suas casas. Pistas levam as crianças para um restaurante fechado, o covil de uma família criminosa, que mantém Preguiça, uma aberração ultraforte, amarrado no porão. Enquanto os vilões perseguem os adolescentes, eles irão se deparar com uma série de armadilhas piratas centenárias e mortais, enquanto percorrem cavernas subterrâneas e labirintos repletos de esqueletos.