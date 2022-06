7 melhores filmes que estreiam na Netflix em junho de 2022

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel

Martin Kraut / Netflix

Esteban e Luciana é um jovem casal que está passando por uma crise e, aparentemente, esgotou todas as possibilidades de resolver seus problemas de relacionamento. Como solução final, eles decidem usar um aplicativo que soma ou subtrai pontos de acordo com as ações deles um com o outro. À princípio, tudo parece dar certo. Até que somar pontos passa a ser uma obsessão que deixará suas vidas fora de controle.