10 ótimos filmes na Netflix que certamente você não assistiu

A gente sempre pensa que já viu de tudo na Netflix e demais plataformas on-demand. É normal procurar, procurar e não encontrar nada de seu interesse ou que seja novidade. Se você é daqueles que sempre está ligado nos lançamentos, não perde as recomendações da plataforma, assiste todos os títulos do Top 10 e acha que já esgotou suas opções, se acalme. A Revista Bula traz agora uma lista de filmes que você ainda talvez não tenha visto. Destaques para “A Noite do Fogo”, de 2021, de Tatiana Huezo; “A Mulher Mais Assassinada do Mundo”, de 2018, de Franck Ribière; e “A Voz do Silêncio”, de 2018, de André Ristum. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Divulgação / Netflix Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

A Mulher Mais Assassinada do Mundo (2018), Franck Ribière Divulgação / Netflix Em Paris, no ano de 1932, Paula Maxa é a estrela de um macabro espetáculo em que todas as noites ela encena mortes brutais. Nos palcos, ela já foi morta mais de 10 mil vezes e um jornalista, Jean Charpentier parece interessado na história dessa atriz misteriosa. No entanto, nos arredores do teatro, um assassino de verdade tem perseguido e assassinado mulheres e Paula é um de seus alvos.

A Voz do Silêncio (2018), André Ristum Divulgação / Netflix O filme gira em torno de pessoas de uma mesma família afastadas umas das outras e imersas em solidão. Uma mãe depressiva que se nega a sair de casa; uma filha que trabalha como stripper em uma boate; um filho que saiu de casa e envia postais de várias partes do mundo, mas está no país trabalhando de telemarketing; o pai, trabalha em uma rádio, tocando antigas canções melancólicas; um neto que deseja o amor de seu avô e outras histórias de vidas separadas, que tentam se reconectar.

O Fotógrafo de Mauthausen (2018), Mar Targarona Divulgação / Filmax O enredo desse drama sobre a Segunda Guerra Mundial — com tudo o que um filme sobre a resistência frente à dominação alemã tem de mais lancinante — gira ao redor de Francesc Boix, ex-soldado que servira durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), e fora feito prisioneiro em Mauthausen, um dos campos de concentração nazistas quando do advento de mais uma série de batalhas, dessa vez em escala global. Ele é requisitado para atuar como fotógrafo do diretor do campo, o oficial Paul Ricken, registrando o desempenho das tropas germânicas. Testemunha involuntária da história, Boix fica sabendo que a Alemanha não será páreo à contraofensiva dos Aliados, o que suscita nele a obsessão em manter a salvo tudo o que pôde documentar por meio de suas fotos, a fim de não permitir que os líderes nazistas tivessem qualquer tipo de benefício num futuro julgamento.

Handia (2017), Aitor Arregi e Jon Garaño Divulgação / Kowalski Films O filme se ambienta no norte da Espanha, em 1843. Quando o jovem Martin volta para casa da guerra, aleijado e derrotado, se surpreende ao ver seu irmão mais novo, Joaquin, extremamente alto em razão do gigantismo. Para sustentar a família, os dois embarcam em uma aventura para transformar Joaquin em um gigante de circo, apresentando-o em praças e teatros de toda a Europa. Mas eles logo aprendem que o show business é um mundo de desafios, mentiras e traição.

Toilet (2017), Shree Narayan Singh Divulgação / Viacom 18 Após se casar com um homem de outra aldeia, uma jovem vai morar com a família do marido e descobre que eles não possuem banheiro em casa. Na comunidade, as mulheres se levantam de madrugada para usarem os campos para aliviarem suas necessidades fisiológicas. As famílias da aldeia acreditam firmemente que não é nada higiênico ter uma toalete dentro de casa. Então, ela decide deixar o homem no primeiro dia de seu casamento, mas ele se propõe a reconquistá-la, mesmo que isso signifique renunciar ao posicionamento sobre banheiros.

Barakah com Barakah (2016), Mahmoud Sabbagh Divulgação / El-housh Productions Neste filme, um funcionário de aeroporto, que também trabalha como ator de teatro, se apaixona por uma jovem influencer na internet e que também atende na loja de sua mãe. Ele, de origem humilde, enquanto ela, foi adotada por um casal de classe alta. Eles terão de lutar contra as convenções sociais de seu país, a Arábia Saudita, para poderem ficar juntos.

Uma Viagem à Groenlândia (2016), Sébastien Betbeder Divulgação / Festival de Cannes Thomas e seu melhor amigo e xará, Thomas, vivem em Paris onde nada acontece para eles. Eles estão desempregados, então Thomas decide visitar seu pai, Nathan, que vive em uma vila inuit, na Groenlândia. Thomas e Nathan não se veem há cinco anos. Os dois amigos partem para essa viagem, onde terão de mergulhar em uma cultura completamente diferente, que os obrigará a caçar, comer comidas estranhas e correr em pistas cheias de neve.

Mucize (2015), Mahsun Kirmizigül Divulgação / Netflix O filme conta a história real de Aziz. Ambientado na Turquia, na década de 1960, o professor Mahir Ögretmen é transferido para o interior e, chegando lá, descobre que a escola ainda não foi construída. Ao se deparar com a ansiedade das crianças e o desejo de estudar, ele decide ficar e construir a escola com seu próprio dinheiro. Entre os alunos acolhidos pelo professor está Aziz, um menino deficiente que se comunica por meio de desenhos.