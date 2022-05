6 filmes extraordinários na Netflix para assistir no domingo e deixar a semana mais leve

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau

Divulgação / IFC Films

No fim da década de 1990, Joanna, recém-formada em literatura, é contratada por uma agência literária, ainda que conheça seu talento para escrever. Enquanto esse seu potencial não se revela para o mundo, ela se vale de sua habilidade com as palavras numa de suas atribuições profissionais: redigir cartas para responder aos fãs em nome de Jerome David Salinger (1919-2010), o maior agenciado da empresa — e também conhecido por “O Apanhador no Campo de Centeio” (1951), sua obra máxima. Esmerando-se mais do que o recomendável no exercício de sua função, Joanna se aproxima o quanto pode dessa personalidade meio obscura, aproveitando para saber o que realmente lhe falta para também virar uma literata de sucesso.