5 ótimos filmes na Netflix para assistir com seu amor e deixar o domingo mais leve e feliz

No bíblico “Gênesis” já se discorria sobre o mais humano dos sentimentos. Adão e Eva se amavam tanto, era tamanha a felicidade, a plenitude daquele amor que, inexoravelmente, apareceu uma serpente pra melar o lance. Veio uma infinidade de outros casais, tão ou mais infaustos e plácidos, ou daquela civilidade tão excessiva e quase metódica, tocando as franjas da indiferença, que é justo o seu contrário, e não o ódio. A Bula lista aqui cinco filmes de amor, todos no catálogo Netflix. De “A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata” (2018), de Mike Newell, vamos até “Nossas Noites” (2017), de Ritesh Batra. Os filmes aparecem segundo o ano de lançamento e não obedecem a critérios de classificação.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Kerry Brown / Netflix Em 1946, uma escritora londrina se corresponde com moradores da ilha de Guernsey, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ela sente a necessidade de visitar a ilha, a fim de saber como era o lugar quando da ocupação. Terminadas as batalhas, os poucos habitantes da Guernsey tentam retomar a vida, enquanto superam as perdas de entes queridos e a falta de trabalho. Nesta primorosa obra de Newell, a guerra é vista sob a ótica sensível de um artista, o que pode parecer inusitado, mas, por isso mesmo, tão comovente.

Blue Jay (2016), Alexandre Lehmann Divulgação / Netflix Um encontro fortuito entre dois ex-namorados reacende lembranças. Os dois passam a compartilhá-las e refletem sobre o passado em comum, chegando à conclusão de que suas vidas hoje estão longe do que sonharam. Mesmo assim, não conseguem perceber que tudo sempre segue seu curso, independentemente da nossa vontade. Não enxergam que, muitas vezes, é melhor se deixar seduzir pelo lado róseo da existência, pensando em como poderíamos ter sido, sabendo que nunca teríamos sido daquela maneira.



A Escalada (2017), Ludovic Bernard Divulgação / Netflix “A Escalada” conta a história de um jovem da periferia de Paris decidido a arranjar um patrocinador e subir o Monte Evereste apenas motivado pela paixão: sua crush dos tempos de garoto está disposta a lhe dar uma chance se ele conseguir vencer o monte mais alto — e talvez mais perigoso — do mundo. Será que o amor compensa a falta de experiência e a imaturidade dele? Ou seria a ânsia por ser amado que lhe faltava para dar à sua vida um sentido maior?

Monsieur & Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos Christophe Brachet / Temperclayfilm Sarah e Victor são casados há mais de 45 anos. O casamento reduziu Sarah, antes uma aluna brilhante, a um apêndice de seu marido. Ainda há amor, mas alguma coisa incomoda o casal. Eles procuram vencer as diferenças, dão suas cabeçadas, ora sem maiores consequências, ora pra valer, mas permanecem juntos na jornada da vida. Afinal, a natureza do amor é nos fazer cair, nos machucar, mas também nos motivar a sempre começar de novo.