5 melhores filmes da Netflix em 2022 (até agora)

Aqui vai uma curiosidade: a Netflix, diferentemente da Warner Bros., Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox e outras empresas, não possui instalações para gravações. Ela compra produções de outros estúdios ou aluga os espaços para produzir seu conteúdo. No entanto, podemos, sim, dizer que a Netflix é uma produtora de filmes. Isso, porque ela arca com todos os custos de direitos e escolhe aqueles que quer manter perpetuamente exclusivos e os que abrirá mão no futuro. A Netflix também realiza o trabalho de distribuição daqueles filmes que são suas maiores apostas (como indicados ao Oscar), contratando salas de cinemas para exibi-los, além de distribuir o restante entre seus próprios assinantes via streaming. A Revista Bula fez aqui uma lista das melhores produções originais Netflix de 2022 até o momento. Destaques para “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial”, de 2022, de Richard Linklater; “As Garotas de Cristal”, de 2022, de Jota Linares; e “Contra o Gelo”, de 2022, de Peter Flinth. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

As Garotas de Cristal (2022), Jota Linares Manolo Pavón / Netflix Após a morte de Maria, a primeira bailarina de um espetáculo, provocada por suicídio, Irene, que é a substituta, começa a treinar para ocupar seu papel de protagonista. Sob ordens do coreógrafo Antonio Ruz, Irene se sente oprimida e pressionada. Ao lado de outra amiga bailarina, Irene irá criar um mundo próprio para escapar da tensão e do medo de falhar.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Lilja Jonsdottir / Netflix Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris Joshua Wilks / Netflix O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.