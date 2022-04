7 filmes na Netflix que vão te provar o quanto cinema indiano é incrível

A história da Índia no cinema não começou do nada. Lá foi um dos primeiros lugares do mundo a ter apresentação de filmes, ainda em 1896, com algumas exposições dos irmãos Lumière no Hotel Watson. Não demorou para que fotografias animadas e projeções diárias fossem exibidas em Mumbai. Mas vale ressaltar que nem todo cinema indiano é sinônimo de Bollywood. O país é tão extenso, que muitas línguas são faladas por lá e os grupos linguísticos têm suas próprias indústrias, como hindi, tâmil, telugo, bengali e por aí vai… Nessa lista vamos conhecer algumas grandes produções da Índia e que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Garota Estranha”, de 2021, de Umesh Bist; “O Discípulo”, de 2021, de Chaitanya Tamhane; e “Baahubali 2: A Conclusão”, de 2017, de S.S. Rajamouli. Os títulos estão disponíveis na Netflix e organizados de acordo com o ano de lançamento. Eles não possuem critérios classificatórios.

Garota Estranha (2021), Umesh Bist Ketan Mehta / Netflix Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser malvista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

O Discípulo (2021), Chaitanya Tamhane Divulgação / Netflix Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.

Baahubali 2: A Conclusão (2017), S.S. Rajamouli Divulgação / Lighthouse Distribution Criado em uma tribo e sem conhecer sua história de vida, Shiva é levado por forças do destino à sua terra natal, o Reino Mahishmati, onde o irmão de seu pai biológico, Baahubali, se tornou rei. Ao ouvir a narrativa da história de amor de seus pais e da traição que levou à morte de seu pai, Shiva, deve reivindicar seu lugar como o legítimo herdeiro do trono do Reino Mahishmati. Primeiro, ele deve vingar a injustiça cometida contra seus pais e seu povo.

Udta Punjab (2016), Abhishek Chaubey Divulgação / Balaji Motion Pictures O filme narra a insurgência do consumo de drogas no estado indiano de Punjab por meio de quatro personagens. O primeiro é Tommy, um cantor que consume indiscriminadamente drogas e influência seus fãs a fazerem o mesmo. A segunda é Bauria, uma imigrante que trabalha para um cartel de drogas que funciona sob a fachada de uma lavoura. A terceira é Preet, uma médica e diretora de uma clínica de reabilitação. Já Sartaj, o quarto personagem, é um policial conivente com um esquema de extorsão praticado por seus superiores para permitir a entrada de drogas no estado.

Dhanak (2015), Nagesh Kukunoor Divulgação / Kukunoor Movies Pari tem um grande desejo em sua vida. Ela quer que seu irmão, Chotu, volte a enxergar antes dele completar nove anos de idade. Depois que sua tia se recusa a pagar pela cirurgia do menino, Pari embarca em uma viagem para Jaisalmer, onde pretende encontrar seu ídolo de Bollywood, Shah Rukh Khan, que está filmando um filme, para pedi-lo que arque com os custos da operação.

PK (2014), Rajkumar Hirani Divulgação / UTV Motion Pictures Um alienígena fica preso na terra sem nenhum pertence, exceto um medalhão que serve para chamar sua nave espacial para resgatá-lo. Quando tem o amuleto roubado, o alienígena se informa de que os bandidos devem tentar vendê-lo em Delhi. Ao pedir informação sobre o item roubado na cidade, alguém diz a ele que “somente Deus poderia ajudá-lo”. Então ele inicia suas buscas por Deus e se envolve em uma série de confusões.