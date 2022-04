7 filmes na Netflix que farão você se contorcer e não deixarão você piscar

Dizem que a ansiedade é um mecanismo natural do corpo para reagir a momentos de perigo. Segundo a ciência, o estresse prepara seu corpo para fugir de predadores e escapar de situações que colocam sua vida em risco. Hormônios são lançados no seu corpo e fazem seu coração acelerar e seu sangue ser bombeado mais rápido. Você se torna, de repente, mais ágil, mais rápido e com um foco maior no seu predador. Seu instinto é de se manter vivo, custe o que custar. Nesta lista, preparamos alguns filmes que vão te dar uma amostra grátis dessas sensações. Destaques para “Um Lugar Silencioso”, de 2018, de John Krasinski; “À Sombra do Medo”, de 2016, de Babam Anvari; e “A Bruxa”, de 2015, de Robert Eggers. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Foto: Divulgação / Netflix Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

À Sombra do Medo (2016), Babam Anvari Foto: Divulgação / Netflix Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

A Bruxa (2015), Robert Eggers Foto: Divulgação / Netflix Uma família fanática religiosa ocupa um terreno nos arredores de uma floresta nos Estados Unidos, no século 17, após serem expulsos da vila onde moravam. William, a esposa e os cinco filhos são assombrados pela ideia de que uma suposta bruxa que mora nos vales ronda a fazenda. Quando o bebê recém-nascido desaparece, o clima entre os membros da família fica carregado de tensão. As mulheres se tornam suspeitas de bruxaria. Especialmente Thomasin, uma adolescente com pensamentos avançados demais para sua época e núcleo social.

Corrente do Mal (2014), David Robert Mitchell Foto: Divulgação / Netflix Após uma noite de sexo, a jovem Jay, de 19 anos, passa a ter visões e se sentir perseguida por uma entidade maligna. A única maneira de se livrar do espírito é fazendo sexo com outra pessoa e passando a maldição adiante. Mas nem tudo é tão simples quanto parece e Jay e seus amigos precisam escapar a qualquer custo para evitar que horrores aconteçam.

Creep (2014), Patrick Brice Foto: Divulgação / Netflix Aaron é um jovem cinegrafista que responde a um anúncio para filmar Josef durante um dia. Josef oferece uma boa quantia pelo trabalho oferecido. Quando Aaron chega para realizar o trabalho, é recepcionado com uma brincadeira assustadora por seu contratante, que confessa ter sido diagnosticado com um câncer terminal e tem apenas alguns meses de vida. Josef quer que Aaron o filme para que seu filho ainda não nascido, Buddy, tenha algo sobre ele. No decorrer do dia, Josef cria situações extremamente perturbadoras e, ao mesmo tempo, hilárias, enquanto Aaron o filma.

O Orfanato (2007), J.A. Bayona Foto: Divulgação / Netflix Laura foi criada em um orfanato. Agora, casada e com um filho, ela e a família voltam ao orfanato para administrá-lo como lar de crianças doentes ou deficientes. Apesar das memórias felizes que têm do lugar, Laura passa a ter visões terríveis sobre o que pode ter acontecido com as crianças que deixou para trás há 30 anos.