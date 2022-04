10 filmes novos que valem a assinatura da HBO Max

Durante décadas, os canais da HBO foram os queridinhos dos amantes de cinema que usavam os serviços de TV por assinatura. Mas esse tipo de comodidade foi perdendo espaço no mercado ao longo dos últimos anos, com a popularização da internet. Depois da pandemia, então, houve um boom de streamings em decorrência do fechamento de salas de exibição. As plataformas fizeram muito sucesso, porque, além de disponibilizarem filmes para os assinantes assistirem a qualquer horário, sem seguir uma programação, também passaram a lançar títulos novos e originais. A HBO não quis ficar atrás das novas tendências e seguiu o ritmo. Se você ainda não conhece o que tem no catálogo da HBO Max, a Revista Bula te conta agora quais as melhores produções que você irá encontrar por lá. Destaques para “Duna”, de 2021, de Denis Villeneuve; “Em um Bairro de Nova York”, de 2021, de Jon M. Chu; e “Judas e o Messias Negro”, de 2021, de Shaka King. Os títulos disponíveis na HBO estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Duna (2021), Denis Villeneuve Em um futuro distante, em uma sociedade feudal intergaláctica, o duque Leto Atreides, governante em Caladan, faz uma visita diplomática ao árido planeta Arrakis, conhecido como Duna, onde supervisiona a mineração da especiaria mais poderosa do universo, a Melange. Leto possui um filho com sua concubina, Lady Jéssica, integrante de uma irmandade mística milenar. O filho de Leto e Lady Jéssica se chama Paul e é uma espécie de Messias ainda em aprendizado. Ele cruzará seus caminhos com os nativos de Arrakis, o povo Fremen, depois que sua família cai em uma emboscada planejada pelos anfitriões, da Casa Harkonnen.

Em um Bairro de Nova York (2021), Jon M. Chu No bairro predominantemente latino de Washington Heights, em Upper Manhattan, Usnavi é dono de uma bodega e narra para um grupo de crianças histórias sobre a esquina onde ele morava e administrava sua loja. No dia mais quente do verão, ele decide que irá fechar seu comércio e comprar um lugar na praia, onde ele e seu falecido pai passaram seus melhores dias, na República Dominicana. Até que Usnavi descobre que alguém comprou um bilhete premiado da loteria em sua loja. Então todos começam a conjecturar sobre o que o vencedor faria com o dinheiro.

Judas e o Messias Negro (2021), Shaka King O’Neal é um ladrão de carros que ao ser pego pelo agente do FBI, Roy Mitchell, tem a oportunidade de atuar como um infiltrado em troca de sua liberdade. Então, O’Neal se torna informante dentro dos Panteras Negras, no qual um de seus líderes, Fred Hampton, de 21 anos, constrói pontes com grupos rivais e inspira jovens negros com seus gloriosos discursos e programas comunitários. Edgar J. Hoover, diretor do FBI, identifica Hampton como uma ameaça ao governo americano e coloca O’Neal para acompanhar cada um de seus passos.

King Richard: Criando Campeãs (2021), Reinaldo Marcus Green Richard Williams cresceu na Louisina e, antes de se mudar para Compton, tinha um plano para suas filhas Venus e Serena: transformá-las em atletas campeãs. Constantemente Richard coloca as meninas em sua van e as leva para quadras de tênis locais, e nada luxuosas, para treiná-las para o esporte faça chuva ou sol. A mãe, Brandy, trabalha para sustentar a casa e está alinhada com o marido em relação ao único objetivo de torná-las grandes esportistas.

Os Muitos Santos de Newark (2021), Alan Taylor Anthony Soprano é um adolescente que cresce em uma das épocas conturbadas de Newark, em que gangues rivais se levantam e desafiam o poder da família DiMeo. A cidade também está cada vez mais racialmente dividida, o que acirra ainda mais os conflitos. No meio destas transformações, Dickie Moltisanti luta para administrar suas responsabilidades profissionais e pessoais e exerce enorme influência sobre seu sobrinho, Anthony. Seu exemplo o ajudará a se transformar no impressionável chefe de máfia, que mais tarde conheceremos como Tony Soprano.

Os Pequenos Vestígios (2021), John Lee Hancock No início dos anos 1990, Joe Deke Deacon é um vice-xerife em Bakersfield, na Califórnia. Ele trabalha em casos leves e sem intercorrências, como pequenos vandalismos pela cidade. Então, ele é ordenado a ir para Los Angeles coletar evidências de um crime, que conduzem a um serial killer. Acompanhado pelo detetive Jimmy Baxter, a dupla fica obcecada em descobrir os próximos passos e o paradeiro do assassino.

Tenet (2020), Christopher Nolan The Protagonist é um agente da CIA que recebe a missão secreta, chamada “Tenet”, para evitar a Terceira Guerra Mundial. À medida em que se aprofunda no mundo da espionagem internacional e de traficantes de armas, ele descobre como o oligarca russo Andrei Sator adquiriu uma arma futurística que o possibilita saber o que irá acontecer através dos tempos.

Fim da Sentença (2019), Elfar Adalsteins Frank Fogle se propõe a cumprir o último pedido de sua falecida esposa: viajar com seu filho, Sean, por sua cidade natal, a Irlanda, para espalhar suas cinzas. Quando Sean é libertado da prisão, ele não quer se reencontrar com o pai, a quem culpa pelos seus problemas. No entanto, Frank oferece uma barganha para que Sean comece uma nova vida. Então, o jovem relutantemente concorda em realizar o desejo de sua mãe.

Covil de Ladrões (2018), Christian Gudegast Merrimen é um ladrão que lidera sua equipe a um assalto contra um carro blindado. Quando algo dá errado, eles acabam em uma troca de tiros com policiais. O ocorrido chama atenção indesejada do Departamento de Polícia de Los Angeles, liderado por Big Nick Flanagan. Os policiais liderados por Nick conseguem capturar o motorista de Merrimen, Donnie, e usá-lo para conseguir mais informações sobre o trabalho do grupo criminoso. O que Nick ainda não sabe é que os ladrões planejam invadir o Federal Reserve, que recebe dinheiro destinado para ser triturado. Nick conseguirá frustrar os planos dos bandidos?