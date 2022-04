10 filmes na Netflix para você assistir, chorar litros, e aliviar a alma

Esse negócio de esconder os sentimentos é muito bom. Muito bom em acumular rancor, câncer, problemas cardíacos, estresses e ansiedades. Se permita sentir, sorrir, chorar, se frustrar. Selecionamos algumas produções disponíveis no catálogo da Netflix que vão te fazer jogar para fora todo choro acumulado, toda emoção reprimida, todo sentimento guardado. Destaques para “O Bombardeio”, de 2022, de Ole Bornedal; “O Violino do Meu Pai”, de 2022, de Andaç Haznedaroglu; e “Filhos do Ódio”, de 2021, de Barry Alexander Brown. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Bombardeio (2022), Ole Bornedal O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. A operação ficou conhecida como Cartago. No entanto, o ataque teve trágicas consequências, quando uma das bombas caiu próxima da Escola Francesa, os seguintes bombardeiros foram levados a crer que a instituição era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, nas quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados dentro da Shell House.

O Violino do Meu Pai (2022), Andaç Haznedaroglu Mehmet é um violinista bem-sucedido, que retorna a Istambul para um show importante. Mal sabe ele que encontrará seu irmão distante. Infelizmente, ele descobre que o irmão não tem muito tempo de vida e quer que ele cuide sua filha de 8 anos de idade, Ozlem. Conforme as circunstâncias aproximam Mehmet e Ozlem, que se identificam pelo luto e pelo amor à música, eles aprendem a encontrar um novo sentido para suas vidas.

Filhos do Ódio (2021), Barry Alexander Brown Zellner é um veterano no All-White Huntingdon College, onde realiza um projeto de pesquisa sobre preconceito racial. Logo ele conhece Abernathy e Rosa Parks, famosos por sua participação na luta pelos direitos civis. O jovem é punido pela universidade pelo seu projeto e ameaçado pelo avô, membro da Ku Klux Klan. À medida que as tensões e a violência aumentam, Zellner decide abandonar sua casa por uma luta em tempo integral ao lado de ativistas dos Direitos Civis.

Garota Americana (2021), Fiona Roan Fen é uma adolescente de 13 anos, criada em Los Angeles, que tem de retornar para Taiwan depois que sua mãe adoece com câncer de mama. Enquanto se adapta à escola e se reconecta com o pai, de quem ficou muitos anos afastada, Fen passa a se rebelar contra sua mãe. A relação entre as duas fica ainda mais deteriorada depois que a irmã de Fen é diagnosticada com SARS, durante a epidemia de 2003.

18 Presentes (2020), Francesco Amato Aos 40 anos e já no fim de uma gestação, Elisa descobre que tem um câncer de mama inoperável e não poderá ver sua filha crescer. Para se fazer presente na vida de Anna, Elisa deixa 18 presentes com diferentes significados para cada aniversário, que deverão guiar a filha até a idade adulta.

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin María tem câncer nos ovários já em estágio terminal. Sem alternativas médicas, ela aguarda o momento da morte. Enquanto isso, decide fazer reflexões sobre a vida e relembra os momentos em família em um caderno de anotações que pretende deixar para o filho. Sua esperança é que seu legado, por meio das palavras, acompanhe o menino durante sua vida.

Believe Me: The Abduction of Lisa McVey (2018), Jim Donovan Em 1984, uma garota de 17 anos da Flórida, chamada Lisa McVey, é sequestrada e estuprada pelo serial killer Bobby Joe Long. McVey consegue usar psicologia reversa para conseguir se libertar. Quando ela volta para casa, no entanto, ninguém acredita em sua história. Até que um detetive que escuta seu depoimento reconhece o serial killer que a sequestrou e decide investigar.

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Retratos de uma Guerra (2018), Marius A. Markevicius Lina é uma adolescente que sonha em se tornar artista na Lituânia. Aos 15 anos, sua família é capturada pela polícia secreta soviética. Lina, a mãe e o irmão mais novo são separados do pai e levados como gado em um trem rumo à Sibéria, durante a Ocupação das Repúblicas Bálticas. A família passa a realizar trabalhos forçados no campo, enquanto se perguntam se um dia verão o pai novamente.

Uma Noite de 12 Anos (2018), Álvaro Brechner Ambientado no Uruguai, em 1973, o enredo narra a história de três prisioneiros da Ditadura Militar no país: José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández. Presos e torturados em uma noite de outono, os prisioneiros são movidos por diversos quartéis de todo país em celas solitárias com objetivo de tortura mental. Eles permanecem isolados em espaços minúsculos, onde ficam encapuzados, em silêncio, subnutridos com suas necessidades mais básicas negadas por mais de uma década.

