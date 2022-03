Os 15 ganhadores do Oscar 2022 e onde assisti-los

Não é à toa que o Oscar é a premiação mais importante do cinema. Ela também é a mais antiga e mais televisionada. Sua primeira edição ocorreu em 1929 e durou apenas 15 minutos. Qualquer pessoa que desembolsasse cinco dólares poderia assistir. Agora, com uma lista de convidados extremamente seleta, a cerimônia, inclusive, limita o número de acompanhantes das celebridades. Neste ano, com direito a bofetada de Will Smith em Chris Rock, o evento também teve seu primeiro ganhador surdo, Troy Kotsur, como ator coadjuvante em um momento emocionante e icônico. O evento marcante ainda esnobou a Netflix e premiou “No Ritmo do Coração” como melhor filme do ano. Vamos conferir os ganhadores? Destaques para “Amor, Sublime Amor”, de 2021, de Steven Spielberg; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “Belfast”, de 2021, de Kenneth Branagh. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor, Sublime Amor (2021), Steven Spielberg (Amazon Prime Video) Em Manhattan, no fim dos anos 1950, os Jets são uma gangue de brancos, comandados por Riff. Seus adversários, os Sharks, são porto-riquenhos, liderados por Bernardo. Em um baile, a irmã de Bernardo, Maria, se apaixona à primeira vista por Tony, da gangue de Riff, que está em uma recente liberdade condicional. Maria e Tony se conectam instantaneamente, mas os problemas começam quando eles são vistos juntos. Riff desafia Bernardo a um confronto para estabelecer o controle das ruas do bairro, mas Tony só quer se encontrar novamente com Maria. Circunstâncias trágicas fazem o futuro dos amantes parecer impossível.



Vencedor: melhor atriz coadjuvante

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion (Netflix) A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.



Vencedor: melhor direção

Belfast (2021), Kenneth Branagh (Cinemas) Em Belfast, 1969, Buddy mora em um bairro católico de operários, onde os vizinhos são calorosos e amigáveis e seus pais são amorosos e protetores. Mas um perigo iminente cerca essa comunidade quando grupos contrários às ideologias religiosas e políticas decidem interromper a tranquilidade. Um motim é deflagrado na vizinhança e a tampa da lata de lixo, usada por Buddy para defendê-lo contra dragões imaginários, logo passa a ser usada como escudo real contra a chuva de estilhaços de vidro e coquetel molotov.



Vencedor: melhor roteiro original

Cruella (2021), Craig Gillespie (Disney+) Antes de se tornar a malfeitora obcecada por roupas feitas de pele de cachorro, Cruella de Vil era Estella, uma órfã que praticava pequenos delitos nas ruas de Londres com dois amigos. Sua virada de destino ocorre quando se torna aprendiz da Baronesa von Hellman, a mais famosa estilista de Londres. Prestes a viver a vida de seus sonhos, Estella tem de confrontar as dores de seu passado trágico.



Vencedor: melhor figurino

Drive My Car (2021), Ryûsuke Hamaguchi (Cinemas) Kafuku é um ator de meia idade casado com Oto, uma roteirista, a quem é devoto. Anos atrás, o casal sofreu uma perda devastadora, que levou a Oto a encontrar consolo em relacionamentos com outros homens. Até que uma nova tragédia ocorre na vida de Kafuku, a morte repentina de Oto. Dois anos depois, tentando juntar seus próprios cacos, Kafuko aceita dirigir uma produção experimental em Hiroshima. Por normas de segurança, o novo trabalho vem com a exigência de que ele aceite a motorista que foi designada para levá-lo a todos os lugares. Misaki, a encarregada pelo transporte de Kafuku, é uma jovem de 20 de poucos anos calada. Conforme eles convivem respeitosamente, desenvolvem uma amizade especial e confortável.



Vencedor: melhor filme internacional

Duna (2021), Denis Villeneuve (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store) Em um futuro distante, em uma sociedade feudal intergaláctica, o duque Leto Atreides, governante em Caladan, faz uma visita diplomática ao árido planeta Arrakis, conhecido como Duna, onde supervisiona a mineração da especiaria mais poderosa do universo, a Melange. Leto possui um filho com sua concubina, Lady Jéssica, integrante de uma irmandade mística milenar. O filho de Leto e Lady Jéssica se chama Paul e é uma espécie de Messias ainda em aprendizado. Ele cruzará seus caminhos com os nativos de Arrakis, o povo Fremen, depois que sua família cai em uma emboscada planejada pelos anfitriões, da Casa Harkonnen.



Vencedor: melhor efeitos visuais, melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor montagem, melhor direção de arte e melhor som

Encanto, Jared Bush e Byron Howard (Disney +) Mirabel é membro da família mágica Madrigal, agraciados com dons sobrenaturais emanados de uma vela milagrosa que criou a aldeia mágica em que vivem. Os familiares de Mirabel possuem dons tão amplos, que são capazes de controlar o clima, possuem superforça, curam com comida, mudam de forma, possuem super audição e são capazes de prever o futuro. Ela, no entanto, não recebeu nenhum dom sobrenatural durante sua cerimônia de maioridade. Até que um dia, Mirabel tem uma visão de sua casa se desintegrando. Para salvar seu lar mágico, ela deve ir à procura de seu misterioso tio Bruno, capaz de prever o futuro. Para isso, ela se colocará em uma perigosa aventura.



Vencedor: melhor animação

King Richard: Criando Campeãs (2021), Reinaldo Marcus Green (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store) Richard Williams cresceu na Louisina e, antes de se mudar para Compton, tinha um plano para suas filhas Venus e Serena: transformá-las em atletas campeãs. Constantemente Richard coloca as meninas em sua van e as leva para quadras de tênis locais, e nada luxuosas, para treiná-las para o esporte faça chuva ou sol. A mãe, Brandy, trabalha para sustentar a casa e está alinhada com o marido em relação ao único objetivo de torná-las grandes esportistas.



Vencedor: melhor ator

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder (Amazon Prime Video) Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.



Vencedor: melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor filme

007 — Sem Tempo para Morrer (2021), Cary Joji Fukunaga (NOW) James Bond e Madeleine Swann estão vivendo um romance. Madeleine quer que Bond dê um desfecho para seus sentimentos por Vesper Lynd, então ele decide ir ao cemitério se despedir definitivamente. No entanto, uma explosão ocorre e Bond é perseguido por pistoleiros que quase o matam. Ao perceber que Madeleine pode tê-lo traído, Bond desaparece. Anos depois, vivendo isolado, é contatado por seu amigo da CIA Felix Leiter, que precisa de ajuda. Uma arma mortal de nanotecnologia foi roubada e pode destruir a humanidade. Com ajuda das agentes Paloma e Lomi, ele investiga para descobrir quem está por trás do crime. Inesperadamente, Madeleine retorna para sua vida.



Vencedor: melhor canção original

Os Olhos de Tammy Faye (2021), Michael Showalter (Dia 6 de abril no Star+) Jim e Tammy Faye são casados e, juntos, constroem um império do entretenimento cristão, a emissora PTL. Enquanto é obrigada a conviver com líderes religiosos machistas em um ambiente extremamente patriarcal, Faye usa seu sorriso e amabilidade para desafiar o sistema. Mas diante de tanto poder, o casal se afunda em escândalos e acaba expulso da emissora que eles próprios fundaram.



Vencedor: melhor maquiagem e penteado, melhor atriz

Summer of Soul (2021), Questlove (Disney+) O Harlem Cultural Festival, de 1969, foi realizado durante seis finais de semana durante o verão. Ele ocorreu simultâneo ao festival Woodstock. Embora tenha sido filmado, jamais foi televisionado ou exibido. As fitas foram esquecidas em um porão durante cinquenta anos. Com uma setlist de artistas que incluía B.B. King, Stevie Wonder, Nina Simone, The 5th Dimension, Mahalia Jackson, dentre outros, o filme mostra imagens de shows, entrevistas com artistas e pessoas que estiveram presentes na plateia. Também, testemunhos de jornalistas. Enquanto mostra o evento, o documentário também responde o porquê de o festival não ter sido transmitido.



Vencedor: melhor documentário

The Queen of Basketball (2021), Ben Proudfoot (sem previsão) Com 1,90 de altura, a adolescente Luisa Harris sofria com bullying de valentões na escola. Até que um dia tentou jogar basquete e descobriu que levava jeito. Logo ela tornou uma estrela lendária do esporte no ensino médio, no Mississipi, e, eventualmente, seu talento chegou na liga nacional. Pioneira no basquete feminino, foi a primeira mulher a ser oficialmente draftada na na NBA.



Vencedor: melhor documentário de curta-metragem

The Windshield Wiper (2021), Alberto Mielgo (YouTube) Em um café barulhento e esfumaçado, um homem filosofa sobre o que é o amor. Perdido em seus pensamentos, ele reflete sobre as expectativas e incertezas da vida, a montanha-russa de sentimentos, os segredos e arrependimentos que definem a natureza humana e as relações românticas. Em uma era de tecnologia e redes sociais, o que é o amor?



Vencedor: melhor curta-metragem de animação