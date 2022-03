12 filmes tristes na Netflix para afogar as mágoas nas suas lágrimas

Muitas vezes, tudo que a gente precisa é chorar. Chorar não é algo ruim e muito menos uma fraqueza. É uma limpeza de alma, uma faxina no coração. É necessário e importante para descarregar todas as amarguras, frustrações e chateações presas no corpo. Chorar para jogar fora as mágoas é essencial para varrer o caminho e dar espaço para o novo. Novas experiências, novas escolhas. A Revista Bula traz aqui uma lista de filmes para te ajudar a enxergar dentro de si e a deixar ir embora todos os traumas e tristezas que tem te dado aperto no coração. Destaques para O Bombardeio, de 2022, de Ole Bornedal; Perdoai Nossas Ofensas, de 2022, de Ashley Eakin; e Anne Frank, Minha Melhor Amiga, de 2021, de Ben Sombogaart. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Bombardeio (2022), Ole Bornedal O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. A operação ficou conhecida como Cartago. No entanto, o ataque teve trágicas consequências, quando uma das bombas caiu próxima da Escola Francesa, os seguintes bombardeiros foram levados a crer que a instituição era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, nas quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados dentro da Shell House.

Perdoai Nossas Ofensas (2022), Ashley Eakin Ambientado na Alemanha de 1939, o conto sombrio narra a história de um menino com deficiência física, que é obrigado a fugir para salvar a própria vida quando os nazistas decidem perseguir e matar aqueles que não eram considerados padrão de saúde e superioridade. Em seu caminho terá de escapar de pessoas que querem entregá-lo ao sistema genocida e eugenista, que acreditam que sua morte vale mais que sua vida.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga (2021), Ben Sombogaart Do ponto de vista de Hannah, melhor amiga de Anne Frank, o filme traça duas linhas temporais. Uma das lembranças de Hannah, de sua amizade com Anne, e outra da guerra. Enquanto Hannah se torna prisioneira no Campo de Intercâmbio de Bergen-Belsen, Anne vai para um lugar muito pior, um campo de concentração. Além de retratar os bons tempos de amizade entre as duas meninas, também mostra a brutalidade alemã e seu tratamento bárbaro com os judeus.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

Retrato de um Campeão (2021), Chi-Man Wan O filme conta a inspiradora história do atleta paralímpico So Wa-wai. Nascido com icterícia, ele teve sua audição e equilíbrio afetados permanentemente. Apesar disso, seu corpo revelou um talento especial para a corrida. Incentivado por sua mãe trabalhadora, Wa-wai se junta a uma equipe de pessoas com deficiência física e acaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos. O longa retrata a árdua jornada da família até a glória no atletismo. Ainda revela os obstáculos enfrentados por atletas profissionais de Hong Kong, entre os quais muitos são forçados a abandonar suas carreiras para trabalhar em empregos comuns.

Mulheres Ocultas (2020), Joseph Chen-Chieh Hsu O filme gira em torno das mulheres da família Lin em uma série de sequências dos tempos atuais e de flashbacks. Lin Shoying é a matriarca da família e está prestes a comemorar seu aniversário de 70 anos. No entanto, os planos das festividades são interrompidos quando a família recebe a notícia da morte de seu marido, que havia partido anos atrás. Em torno do caixão, cada membro da família relembra de sua relação com o falecido. As mulheres da família Lin começam a descobrir a vida que seu pai distante deixou para trás.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Gabriel e a Montanha (2017), Fellipe Barbosa O docudrama realizado por Fellipe Barbosa, amigo de Gabriel Buchmann, relata como o jovem que realizava uma pesquisa sobre a pobreza na África desapareceu, em julho de 2009, na última etapa de seu mochilão pelo continente, após um ano de andanças. Depois de 19 dias de sumiço, o corpo de Gabriel foi encontrado por moradores, sem sinais de violência e com seus pertences intactos, entre eles um acervo de fotos e cartas que seriam enviadas à sua família. Fellipe realiza uma investigação afetuosa e perspicaz sobre como o comportamento mercurial de seu amigo de infância alimentou seu destino. O cineasta rastreia os altos e baixos febris da jornada de Gabriel com encenações que nos mostram um personagem encantador e, ao mesmo tempo, enlouquecedor.

Kiss and Cry (2017), Sean Cisterna O filme é inspirado na história real da canadense Carley Allison. Diagnosticada aos 17 anos com um tipo muito raro de câncer, Carley se negou a deixar que sua doença se tornasse definidora de sua vida. Patinadora artística e cantora, ela decidiu abrir o blog “Always Smile”, onde usou seu diagnóstico para inspirar jovens ao redor do mundo. Seu cotidiano, as internações, tratamentos e cirurgias foram documentados e publicados para que seus seguidores pudessem acompanhá-la e se sentir motivados.

Um Dia (2011), Lone Scherfig Dexter e Emma se conhecem em 1988, passam a noite de formatura da faculdade juntos e depois seguem caminhos separados. Mantendo-se amigos à distância, a vida periodicamente promove reencontros entre eles até 2001, alguns intencionais e outros acidentais. Embora sejam pessoas muito diferentes, Dexter e Emma são perfeitos um para o outro, mas demoram demais para perceber isso.

Um Olhar do Paraíso (2009), Peter Jackson Em 1973, Susie Salmon, uma adolescente de 14 anos que vive com os pais, irmãs e irmão, sonha em ser fotógrafa. Quando um dia, no retorno para casa da escola, Susie decide pegar um atalho pelo milharal, ela esbarra em um vizinho misterioso e não retorna para casa. Não demora para que vestígios de sua morte sejam encontrados. Durante as investigações, seu assassino não é visto como suspeito pelos policiais. Enquanto observa toda a situação em um limbo espiritual, Susie deseja ajudar os pais a superarem a dor de sua perda e dar um encerramento para o caso.