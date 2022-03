15 melhores filmes para assistir na Netflix em março de 2022

Muita gente detesta perder tempo com filmes triviais. Se não for um título com um roteiro inteligente, belíssimas e convincentes atuações, uma trilha sonora que nos faça cair de cabeça na história, além de outros detalhes, nem vale a pena. A gente entende que há um público mais exigente e que não tem paciência para bobagens. Por isso, a Revista Bula traz essa lista de longas-metragens que fazem parte de um ranking do Rotten Tomatoes. Nele, estão as produções mais bem-avaliadas da Netflix pelo tomatômetro. Destaques para “A Filha Perdida”, de 2021, de Maggie Gyllenhaal; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

The Forty-Year-Old Version (2020), Radha Blank Radha Blank escreve, dirige e protagoniza essa versão ficcional e cômica de si própria. Próxima dos quarenta anos, ela ensina atuação em uma escola de teatro. Recebendo pouco e fazendo o possível para evitar sair de casa, Radha passa suas noites trocando de canal na televisão. Com uma carreira que transita entre o teatro e o rap, ela luta para encontrar inspiração e se reinventar para que, enfim, consiga deslanchar profissionalmente.

Atlantique (2019), Mati Diop Ada está apaixonada pelo jovem pedreiro Souleiman, mas foi prometida a outro homem. Vivendo em condições miseráveis, Souleiman parte com seus amigos em uma embarcação rumo à Espanha. Após um naufrágio, os corpos dos colegas de Souleiman aparecem na costa e Ada acredita que seu amado está morto. Quando o salão de festas do casamento de Ada é incendiado, ela acredita que o rapaz pode ter sobrevivido.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer O filme narra a história real de Rudy Ray Moore, que dispensado por Hollywood na década de 1970, decidiu produzir suas próprias obras. O artista criou um personagem cômico chamado Dolemite, um cafetão de fala mansa, que faz rimas e se gaba de suas façanhas. Além de vários discos em que interpreta Dolemite, Moore também realizou diversos filmes blaxploitation sobre o personagem. Seu estilo de atuação mais tarde lhe rendeu o apelido de “padrinho do rap”.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Shirkers — O Filme Roubado (2018), Sandi Tan No verão de 1992, Sandi Tan, de 19 anos, e suas amigas, Jasmine Ng e Sophia Siddique, gravam o filme independente “Shirkers”. As jovens guardam as filmagens com seu professor e mentor Georges Cardona, quando partem de Cingapura para fazer faculdade. Tan, Jasmine e Sophia nunca mais se encontram com o professor. Após quatro anos da morte de Cardona, a ex-mulher envia um e-mail para Tan, a informando estar com as gravações. Tan, então, decide usar o material para realizar um documentário sobre o filme que fez com suas amigas e seu professor.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

Outside In (2017), Lynn Shelton Chris foi preso aos 18 anos por um crime que não cometeu. Aos 38 anos, ele é finalmente colocado em liberdade, após uma campanha travada por sua ex-professora do ensino médio, Carol. Ela foi sua única amiga durante todos os anos de prisão e acreditou em Chris o bastante para manter contato regular e acreditar em sua inocência. Mas a conexão entre eles começa a atrapalhar o casamento de Carol e sua relação com a filha temperamental, enquanto Chris tenta se reajustar em uma vida marcada por uma adolescência perdida.

A Qualquer Custo (2016), David Mackenzie Após deverem anos de hipoteca, os irmãos Toby e Tanner estão prestes a perder a fazenda de sua família em uma área remota no Texas. Até que decidem assaltar as filiais do banco Texas Midland, no qual devem pegar o dinheiro das caixas registradoras e pagar a dívida com o dinheiro da própria instituição. O plano engenhoso, no entanto, se torna arriscado quando os policiais da região ficam impressionados com a inteligência dos assaltos e decidem interromper os crimes a todo custo.

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Clara é a última residente de pequeno edifício à beira-mar, chamado Aquarius. No local, viveu momentos marcantes de sua vida nas últimas décadas: lá construiu sua família e sua carreira, ficou viúva e avó, venceu um câncer. O apartamento é seu lar. Quando Diego, funcionário da construtora que já comprou todos os outros imóveis do edifício, aparece com um sorriso bajulador e um diploma dos Estados Unidos no intuito de persuadir Clara a vender seu apartamento também, ela nega educadamente. No entanto, conforme sua recusa incomoda a empresa, passam a pressioná-la com cada vez mais veemência.