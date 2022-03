10 filmes caóticos, alucinantes e cheio de reviravoltas para exercitar o seu cérebro

Um Pequeno Favor (2018), Paul Feig

Stephanie Smothers é uma mãe viúva que possui um canal de donas de casa no YouTube. Na escola do filho, Miles, ela conhece Emily, mãe de Nick. As duas rapidamente se tornam amigas. Até que um dia, Emily pede a Stephanie que leve Nick para sua casa e desaparece. Enquanto Emily é dada como morta, Stephanie se envolve com Sean, o marido apaixonado da amiga.