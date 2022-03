7 filmaços que estreiam no streaming brasileiro em março

Red: Crescer é uma Fera (2022), Domee Shi (Disney+)

Ambientado em Toronto, por volta de 2003, Mei Lee, de 13 anos, é uma estudante do ensino médio, filha única e superprotegida por seus pais. A menina tem três melhores amigas: Miriam, Priya e Abby, que são apaixonadas pela boyband 4Towns. Um dia, após um sonho perturbador com os músicos, Mei acorda transformada em um panda vermelho. Ela descobre que a metamorfose é um rito ancestral de passagem das mulheres de sua família quando atingem a puberdade. Caso não consiga controlar suas emoções, ela poderá ficar presa no corpo de panda. Então, Mei deve usar todas as suas habilidades de meditação para resistir à mudança, até que a cerimônia aconteça.