5 filmes na Netflix que conseguem o impossível: tornar feliz uma segunda-feira

Sacuda essa poeira e levante a cabeça. Às vezes nem o cropped nos ajuda a reagir, mas uma boa dose de humor, sim. A Revista Bula traz para você uma seleção de filmes que são verdadeiros remédios e vão elevar sua serotonina no pior dia da semana. A gente sempre acha que estará pronto para encarar a segunda-feira quando ela chegar, mas quando o sol de domingo começa a se por, aquela angústia em saber que seu fim de semana está se esvaindo bate no peito. Tenha bravura e encare da melhor maneira! Coloque um filme de comédia na Netflix e deixe o alto-astral entrar na sua vida. Entre as dicas, “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; “Mesa Para Quatro”, de 2022, de Alessio Maria Federici; e “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido”, de 2022, de Jeong-hoom Kim. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando aos seus colegas seus fetiches sexuais. Ji Hoo, então, propõe um contrato que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

Mesa Para Quatro (2022), Alessio Maria Federici Luca e Sara preparam um almoço para seus amigos. Quando os convidados de Luca, Dario e Matteo, chegam cedo demais, o casal decide adiantar algumas informações sobre as colegas de Sara. Giulia seria uma matemática confiante e atraente, enquanto Chiara seria uma garota amigável e espontânea. Os amigos de Luca acreditam que o casal está tentando alcovitá-los, mas Luca e Sara negam. Então, eles começam a desdobrar uma conversa sobre quatro prováveis resultados do encontro.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (2022), Jeong-hoom Kim No século 14, durante a dinastia Joseon, a capitã de navio Hae-Rang encontra um mapa de um tesouro que havia sido transportado do palácio real e que se perdeu no mar. A bordo também está um grupo de bandidos liderados por Wu-Mu-Chi, autoproclamado o maior espadachim de Goryeo. Eles possuem uma aliança pouco confiável para encontrarem o tesouro perdido e os criminosos planejam tomar o controle do navio de Hae-Rang. A jornada é recheada de trapaças, contratempos e motins.

Minha Vida Incomoda Muita Gente (2021), Daria Bukvic Layla é conhecida como Meskina, uma jovem que se considera uma perdedora. Sem marido, filhos ou uma carreira, ela é se vê obrigada a ouvir opiniões intrometidas de outras pessoas e sofre com as expectativas de sua família. Enquanto isso, ela tenta descobrir quais são realmente seus desejos e o que a faz feliz.