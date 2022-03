7 filmes preciosos na Netflix que são diamantes para o cérebro

A Revista Bula separou uma seleção interessante de filmes para aqueles que desejam ser enriquecidos pela arte do cinema. Existe o entretenimento e existe a cultura no cinema. As duas fazem bem, uma para o cérebro e outra para a alma. Se por um lado, o entretenimento traz leveza para nossos dias, nos aliviam dos sofrimentos e preocupações da vida, o cinema como cultura nos engrandece, nos enriquece e alimenta o cérebro com conhecimentos, reflexões e descobertas. Essa lista se aplica ao segundo caso. Essas produções cinematográficas disponíveis na Netflix têm muito que nos fazer pensar e refletir sobre nossa relação com os outros, com a tecnologia, com a cultura, com a guerra. Destaques para “A Noite do Fogo”, de 2021, de Tatiana Huezo; “The Falls”, de 2021, de Mong-Hong Chung; e “Mulheres Ocultas”, de 2020, de Joseph Chen-Chieh Hsu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.

Mulheres Ocultas (2020), Joseph Chen-Chieh Hsu O filme gira em torno das mulheres da família Lin em uma série de sequências dos tempos atuais e de flashbacks. Lin Shoying é a matriarca da família e está prestes a comemorar seu aniversário de 70 anos. No entanto, os planos das festividades são interrompidos quando a família recebe a notícia da morte de seu marido, que havia partido anos atrás. Em torno do caixão, cada membro da família relembra de sua relação com o falecido. As mulheres da família Lin começam a descobrir a vida que seu pai distante deixou para trás.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

A Trincheira Infinita (2019), Aitor Arregi e Jon Garaño Ambientado no início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, o filme conta a história dos recém-casados Higino e Rosa, residentes de uma pequena vila sem nome na Andaluzia. Higino é um republicano integrante de um movimento de esquerda que passa a ser perseguido por Franco. Ele cria um bunker dentro de sua própria casa, onde se exila com sua esposa por mais de 30 anos. Enquanto isso, o vizinho Gonzalo tenta a todo custo bisbilhotar sua casa para descobrir seu paradeiro e entregá-lo aos fascistas.

Ya no Estoy Aquí (2019), Fernando Frias O filme acompanha a jornada de Ulises, de Monterrey até Nova York e, depois, de volta à sua cidade natal. Ele é um imigrante que foge da violência de seu país, mas acaba se deparando com um novo ambiente estranho e hostil. O filme explora as complexidades de viver nas fronteiras pobres do México, os laços entre a cultura, identidade e a diáspora de mexicanos e mexicanas nos Estados Unidos.