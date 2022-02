7 filmes premiados na Netflix que são diamantes para iluminar (e animar) o carnaval das crianças

Para convencer as crianças de que ficar em casa durante o feriado é uma boa ideia, a melhor opção é assistir filmes que atraiam a atenção delas. E para ajudar os pais, a Bula reuniu em uma lista, sete ótimos filmes disponíveis no catálogo da Netflix, que podem agradar tanto os pequenos quanto os adultos. Entre os selecionados, destacam-se o curta-metragem indicado ao Oscar 2002, “A Sabiá Sabiazinha” (2021), de Daniel Ojari e Michael Please; a animação “Olhos de Gato” (2020), de Junichi Sato e Tomotaka Shibayama; e o ganhador do Oscar de melhor animação de 2019, “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2018), dirigido por Bob Persichetti e Peter Ramsey. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

A Sabiá Sabiazinha (2021), Daniel Ojari e Michael Please Uma sabiá chamada Robin é criada por uma família de camundongos. Sem saber se esgueirar como seus irmãos, ela se sente um peixe fora da água. Até que ela conhece um pássaro que lhe conta que os humanos fazem desejos para a estrela de Natal, que é capaz de torná-los realidade. Robin, então, se torna obstinada a encontrar uma estrela para que possa realizar seu sonho de ser igual à sua família.

Olhos de Gato (2020), Mari Okada Abandonada por sua mãe quando muito pequena, Myio não deixa ninguém perceber o quanto isso a afeta por dentro. Apenas quando está sozinha se permite chorar. Apaixonada pelo colega Hinode, ele sequer parece notá-la. Então ela conhece um vendedor de máscaras que pode ajudá-la a se transformar em um gato. Myio acredita que essa é uma ótima oportunidade de chamar atenção de Hinode. O rapaz imediatamente se apaixona pela gata e cuida dela o tempo inteiro.

Sitara: Sonhando com as Estrelas (2020), Sharmeen Obaid-Chinoy No Paquistão dos anos 1970, Pari é uma garota de 14 anos que sonha em pilotar aviões, mas seu pai deseja casá-la com um homem mais velho para fazer jus às tradições. A história de Pari é contada pela perspectiva de sua irmã mais nova, Mehr, que tem apenas 6 anos e desconhece as barreiras que se colocam em meio aos sonhos das mulheres de sua família.

Abominável (2019), Jill Culton e Todd Wilderman Yi é uma adolescente que perdeu o pai recentemente, com quem sonhava em fazer uma viagem pela China. Para juntar dinheiro e realizar o projeto, ela passa seu tempo livre fazendo bicos estranhos. Até que um dia ela encontra uma criatura grande e misteriosa no telhado de seu apartamento, em Xangai, e decide escondê-lo em sua casa para protegê-lo contra oportunistas interessados em aprisioná-lo. A criatura é um yeti do Monte Everest. Yi decide ajudá-lo a retornar para sua casa, no Himalaia, e, para isso, contará com a ajuda de dois vizinhos, Jin e Peng.

Alfa (2018), Albert Hughes Há aproximadamente 20 mil anos, no continente europeu, Cro-Magnon Keda é um menino filho do chefe de sua comunidade. Junto com um grupo, pai e filho empreendem uma jornada de caça, mas um incidente faz com que eles deixem Keda para trás. Sozinho na mata selvagem, ele faz amizade com um lobo. Juntos, os dois devem encontrar o caminho de volta para casa do jovem e ainda conseguir sobreviver aos predadores.