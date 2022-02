10 filmes da Netflix que são verdadeiros calmantes para o final de semana

Abominável (2019), Jill Culton e Todd Wilderman

Yi é uma adolescente que perdeu o pai recentemente, com quem sonhava em fazer uma viagem pela China. Para juntar dinheiro e realizar o projeto, ela passa seu tempo livre fazendo bicos estranhos. Até que um dia ela encontra uma criatura grande e misteriosa no telhado de seu apartamento, em Xangai, e decide escondê-lo em sua casa para protegê-lo contra oportunistas interessados em aprisioná-lo. A criatura é um yeti do Monte Everest. Yi decide ajudá-lo a retornar para sua casa, no Himalaia, e, para isso, contará com a ajuda de dois vizinhos, Jin e Peng.