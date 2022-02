10 melhores filmes para ver na Netflix hoje

Se você quer uma lista de filmes realmente bons para ver durante a semana, a Revista Bula separou alguns títulos que fazem a assinatura do streaming valer a pena. Com essas produções, você vai ficar por dentro do que há de melhor na atualidade, os filmes mais aclamados e na disputa aos maiores prêmios do cinema. A lista também inclui clássicos imperdíveis e que ainda estão na plataforma e você deve aproveitar antes que saiam da programação. Enfim, se quer saber o que há de melhor hoje na Netflix, confira essa lista e aproveite! Destaques para “A Filha Perdida”, de 2021, de Maggie Gyllenhaal; “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; e “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Identidade (2021), Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

Django Livre (2012), Quentin Tarantino No fim da década de 1850, um ex-dentista que se tornou um caçador de recompensas, dr. King Schultz, compra um escravo e lhe dá liberdade para que ele o ajude a caçar homens procurados pela justiça. Django, o ex-escravo, está disposto a ajudar Schultz para que depois corra ao resgate de sua esposa, Broomhilda, vendida para um fazendeiro. O destino conduz Schultz e Django até Candieland, uma propriedade em que o dono é um homem terrível e implacável, que pratica as maiores atrocidades contra negros com ajuda de seu escravo Stephen.

Bravura Indômita (2010), Ethan Coen e Joel Coen Quando seu pai é assassinado por um errante chamado Tom Chaney, a adolescente Mattie Ross contrata o oficial alcoólatra e durão Rooster Cogburn para rastreá-lo. No entanto, ela tem uma condição: quer empreender a jornada junto com o caçador e se vingar pessoalmente do assassino.