5 filmes fundamentais, na Netflix, para entender o cinema de Pedro Almodóvar

Ganhador de duas estatuetas do Oscar, em 2000, de Melhor Filme Internacional, por “Tudo Sobre Minha Mãe”, e 2002, por melhor roteiro original, por “Fale com Ela”, Pedro Almodóvar é um dos cineastas autorais mais populares da atualidade. Suas obras são facilmente reconhecidas por seu mise-en-scène. Com sua estética kitsch, cores arregaladas, suas personagens femininas, fortes e determinadas e suas tramas cheias de reviravoltas, não há ninguém tão envolvente, carismático e sensível aos dramas familiares e cotidianos quanto Almodóvar, que parece estar sempre nos contando uma história íntima, algo que poderia ter ocorrido na vizinhança ou com algum amigo próximo. Almodóvar entende a vida comum e empodera pessoas simples. Todos nos sentiríamos protagonistas em um filme de Almodóvar. Nesta lista, a Revista Bula te indica as principais obras para conhecer a carreira do cineasta e que estão disponíveis na Netflix. Entre elas, “Volver”, de 2006; “Má Educação”, de 2004; e “Fale com Ela”, de 2002. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Volver (2006), Pedro Almodóvar Anos após a morte da mãe, Irene, as irmãs Raimunda e Sole voltam à casa da família e choram por seus pais, mortos em um incêndio. Mais tarde, elas encontram a tia Paula, que está muito doente, e conta que o fantasma de Irene é quem cuida dela. De volta em casa, Raimunda se depara com o corpo de seu marido, morto a facadas após tentar violentar a filha, Paula. Raimunda deseja proteger a menina e dar um jeito no corpo, para que não seja encontrado. Durante a noite, o fantasma de Irene retorna para ajudar Raimunda e pedir perdão por erros do passado. Ligadas por seus traumas, as mulheres se ajudam a superar suas dificuldades.

Má Educação (2004), Pedro Almodóvar Alternando entre três décadas, o filme narra a história de Enrique, um cineasta famoso que recebe a visita de um jovem aspirante a ator, Ignácio. Ambos foram colegas nos tempos de escola e Ignácio tem um roteiro em mãos e quer que Enrique leia. A história escrita pelo visitante narra o romance entre eles nos tempos da escola. Após serem descobertos pelo diretor e professor de Literatura, padre Manolo, Ignacio se compromete e satisfazê-lo sexualmente, em troca de Enrique não ser expulso. Padre Manolo aceita a oferta, mas após abusar do adolescente, não cumpre com sua promessa e expulsa Enrique.

Fale com Ela (2002), Pedro Almodóvar Marco é um jornalista que se envolve romanticamente com a toureira Lydia Gozalez, após encontrá-la para escrever um artigo sobre ela. Durante um casamento, Lydia tenta revelar algo a Marco, mas após um acidente, ela entra em coma. Todos acreditam que ela não irá mais despertar, mas Marco ainda não aceita o fim. No hospital, Benigno é um enfermeiro que aconselha Marco a continuar conversando com Lydia, porque ela poderia ouvi-lo. Depois que Marco sabe que Lydia estava tentando se separar dele, ele deixa a Espanha. Logo, recebe notícias de que Lydia morreu e de que Benigno, o enfermeiro, foi condenado pelo estupro de outra paciente que estava sob seus cuidados, Alicia. Uma estranha reviravolta fará com que Marco e Alicia se encontrem.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1998), Pedro Almodóvar Em uma luxuosa cobertura em Madri, três mulheres se encontram. Pepa, a moradora do apartamento, descobre que seu amante, Ivan, a está deixando por outra mulher. Então, sua amiga Candela chega enlouquecida após descobrir que seu namorado árabe é um radical xiita pertencente a uma célula terrorista e que planeja um ataque a um voo para Estocolmo. Marisa e Carlos, filho de Ivan, estavam olhando apartamentos para alugar e acabam batendo na porta de Pepa para um tour e descobrem sem querer a relação entre eles. Ivan está prestes a embarcar em um voo para Estocolmo e, de maneira inesperada, todos os personagens estão conectados.