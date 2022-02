10 filmes na Netflix que valem mais do que 10 anos de terapia

Volver (2006), Pedro Almodóvar

Anos após a morte da mãe, Irene, as irmãs Raimunda e Sole voltam à casa da família e choram por seus pais, mortos em um incêndio. Mais tarde, elas encontram a tia Paula, que está muito doente, e conta que o fantasma de Irene é quem cuida dela. De volta em casa, Raimunda se depara com o corpo de seu marido, morto a facadas após tentar violentar a filha, Paula. Raimunda deseja proteger a menina e dar um jeito no corpo, para que não seja encontrado. Durante a noite, o fantasma de Irene retorna para ajudar Raimunda e pedir perdão por erros do passado. Ligadas por seus traumas, as mulheres se ajudam a superar suas dificuldades.