5 bons filmes que estreiam no Amazon Prime Video em fevereiro de 2022

O Prime Video tem aproximadamente 300 séries e dois mil filmes em seu acervo no catálogo do Brasil, e fevereiro chega com mais novidades para os assinantes do streaming. Para te deixar bem-informado do que há de novo na plataforma, a Revista Bula traz uma lista com algumas das inclusões do mês. Entre as estreias, lançamentos do ano, sequências de títulos de sucesso e dramas inspiradores. Destaques para “I Want You Back”, de 2022, de Jason Orley; “Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime”, de 2021, de Patrick Hughes; e “Espiral — O Legado dos Jogos Mortais”, de 2021, de Darren Lynn Bousman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

I Want You Back (2022), Jason Orley Emma e Peter achavam que estavam no auge de seus respectivos relacionamentos amorosos e prestes a usufruir do ciclo: casamento, filhos, casa no subúrbio, envelhecer juntos. Mas, para a surpresa de ambos, seus parceiros os largaram. Na casa dos trinta e aterrorizados por terem perdido a segurança no amor e a chance de um “felizes para sempre”, Emma e Peter não aceitam a possibilidade de seus ex-companheiros terem seguido em frente. Sem perspectivas em seus horizontes e a ameaça de morrerem sozinhos pairando sobre suas cabeças, eles arquitetam um plano desesperado para destruir os novos relacionamentos de seus ex e reconquistá-los.

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime (2021), Patrick Hughes Michael Bryce sonhava com o prêmio de melhor guarda costas do ano, o AAA Golden Trophy. No entanto, seu sonho é destruído após seu cliente ser morto pelo rival de Bryce, Darius Kincaid. Agora, o comitê irá reavaliar sua licença de guarda-costas e ele está sob pressão. Seu terapeuta o convence a tirar férias e relaxar. Na Ilha de Capri, Bryce é surpreendido por Sonia Kincaid, esposa de Darius, que pede ajuda para resgatar o marido, que sofreu um sequestro repentino. Após ajudar o casal, Bryce, Sonia e Darius são presos pela Interpol e obrigados a embarcar em uma missão secreta para capturar Aristóteles Papadopoulos, um terrorista grego.

Espiral: O Legado de Jogos Mortais (2021), Darren Lynn Bousman O detetive de polícia Zeke Banks, filho do lendário capitão Marcus Banks, foi alvo de ódio e assédio durante anos em sua delegacia por entregar um policial corrupto. Após uma de suas investigações dar errado, a atual capitã coloca Banks com um parceiro novato, William Schenk, e lhes dá a incumbência de investigar o corpo de um homem atropelado por um trem. As apurações levam à descoberta de que a vítima é um policial conhecido de Zeke. Em pouco tempo, o corpo de outro agente aparece com marcas de tortura. Logo eles passam a receber mensagens e pacotes com partes de corpo, mostrando similaridades com o modus operandi do assassino.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.