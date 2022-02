12 filmes novos e inteligentes, na Netflix, para mudar o rumo das coisas e deixar a vida mais leve em 2022

A Revista Bula te ajuda a segurar essa barra que é ser um jovem latino-americano sem dinheiro no banco em plena pandemia de coronavírus, bombardeado por tecnologias novas, informações e desinformações. Se você está prestes a ter uma crise de burnout na volta do trabalho, preso no trânsito, enquanto ouve sua playlist que mistura Raça Negra, Belchior, Anitta e Bach, lê as notícias sobre novos aumentos de combustíveis e só pensa em quando o brasileiro vai ter um minuto de sossego, te trazemos a boa do dia: uma lista de filmes que vai deixar sua vida um pouco mais leve. Com essas produções disponíveis no catálogo da Netflix, conseguiremos, no mínimo, colocar um sorrisinho de alívio nesse seu rostinho. Destaques para “Aziz Ansari: Nightclube Comedian”, de 2022, de Aziz Ansari; “Time do Coração”, de 2022, de Charles Kinnane e Daniel Kinnane; e “The House”, de 2022, de Paloma Baeza e Emma De Swaef. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Aziz Ansari: Nightclube Comedian (2022), Aziz Ansari Em uma noite comum no The Comedy Cellar, em Nova York, o público é surpreendido pela pela presença do comediante que hoje vive recluso, Aziz Ansari. A gravação foi realizada em dezembro de 2021, quando a onda da ômicron de Covid-19 se espalha ampla e rapidamente por toda a cidade, apesar da vacinação. Então, talvez sair de casa não seja a melhor decisão a se tomar. Aziz, que agora mora em Londres, após se envolver em um escândalo de assédio sexual, aparece de surpresa no clube de comédia trazendo verdades difíceis de engolir sobre a pandemia, o negacionismo, o cancelamento e a geração atual.

Time do Coração (2022), Charles Kinnane e Daniel Kinnane O técnico de futebol profissional, Sean Payton, está de licença administrativa enquanto está sob investigação da NFL, a liga nacional de futebol americano. Ele decide aproveitar o tempo livre para visitar seu filho, que mora em uma pequena cidade do Texas, Connor. Inicialmente, seu plano é ficar apenas por alguns dias. Conforme Sean começa a se interessar pelo time de futebol da escola de Connor, os Warriors, a permanência se prolonga. Ele aceita ajudar a treinar os jovens atletas, mas Connor está um pouco resistente à presença repentina do pai. O que ocorrerá quando Sean for autorizado a voltar ao trabalho? Ele irá se afastar novamente?

The House (2022), Paloma Baeza e Emma De Swaef Uma antologia de filmes que gira em torno de uma casa e os eventos sobrenaturais que ocorrem no local, atormentando os proprietários que lá vivem. O primeiro se passa em 1800, quando uma família se muda para a propriedade em busca de uma nova vida. Infelizmente, o que eles encontram é uma passagem só de ida para um antro de loucura. A segunda se passa no presente. Um corretor de imóveis conserta a casa de acordo com os padrões modernos para conseguir vendê-la. Já o terceiro nos leva para o futuro, após uma série de eventos de inundações que devastou o mundo, a casa se mantém em pé em uma ilha urbana solitária. Uma senhora tenta consertar o lugar e trazer de volta sua beleza de outrora, enquanto exige que os inquilinos paguem aluguel.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi Ali é um adolescente de 17 anos que, após a morte de seu pai, decide ir para Nova York a procura de sua mãe, Mia. Ela partiu quando Ali tinha 5 anos em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Quando Ali bate no endereço de uma carta enviada há décadas por sua mãe, se depara com Party, uma faxineira que divide apartamento com algumas amigas. Elas prometem ajudá-lo a procurar Mia em troca de algum dinheiro.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

The Forty-Year-Old Version (2020), Radha Blank Radha Blank escreve, dirige e protagoniza essa versão ficcional e cômica de si própria. Próxima dos quarenta anos, ela ensina atuação em uma escola de teatro. Recebendo pouco e fazendo o possível para evitar sair de casa, Radha passa suas noites trocando de canal na televisão. Com uma carreira que transita entre o teatro e o rap, ela luta para encontrar inspiração e se reinventar para que, enfim, consiga deslanchar profissionalmente.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.