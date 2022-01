5 ótimos filmes que estrearam no Amazon Prime Video em janeiro de 2022

Está na hora de trocar de ares e clicar no aplicativo do Amazon Prime Video. O catálogo está cheio de novidades nesse início de 2022 que você não pode perder. A Revista Bula trouxe uma pequena lista de novas inserções na programação, que provam que vale muito a pena assinar o streaming. Entre possíveis candidatos ao Oscar de 2022 a sucessos de público e crítica de anos anteriores. A nova programação não deixa a desejar e irá satisfazer seus anseios por uma boa sessão de cinema em casa. Entre as produções, “Apresentando os Ricardos”, de 2021, de Aaron Sorkin; “Bar Doce Lar”, de 2021, de George Clooney; e “No Ritmo do Coração”, de 2021, de Sian Heder. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Apresentando os Ricardos (2021), Aaron Sorkin Lucille Ball e Desi Arnaz se tornam o casal mais assistido dos Estados Unidos ao serem protagonistas da sitcom “I Love Lucy”. O filme segue a dupla durante uma semana particularmente tumultuada no set de filmagem do programa, revelando por meio de flashbacks como o relacionamento entre eles começou. Enquanto um colunista de fofocas tenta associar Lucille ao comunismo, no auge do macarthismo, rumores de que Desi está tendo um caso extraconjugal toma as capas de revistas. Diante da crise, o show deve continuar?

Bar Doce Lar (2021), George Clooney Junior é um menino de 11 anos, cuja mãe divorciada teve que voltar a morar com sua família, em Long Island, após passar por grandes dificuldades financeiras. O pai irresponsável do menino dificilmente entra em cena para ajudá-los. Com isso, o tio Charlie coloca Junior sob suas asas e o ensina preciosas lições de vida e de como se tornar um homem.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.