10 maiores bilheterias do cinema em 2021

Durante a pandemia, estimaram todo tipo de prejuízo para a indústria do entretenimento. Disseram, inclusive, que o cinema sofreria uma queda incontornável de público, com o crescimento do streaming. Sim, o mundo mudou e os serviços on-demand tomaram grande parte da preferência das pessoas, mas o cinema não morreu. Aliás, os teatros de exibição de filmes já tiveram suas mortes prenunciadas várias vezes. Foi em tom de despedida, que em 1988, Giuseppe Tornatore fez “Cinema Paradiso”. Desde então, se passaram 33 anos e as salas de exibição continuam firmes e fortes. Existe um charme e um brilho nas telonas, que o streaming jamais poderá ofuscar. Entre os filmes de maior bilheteria do ano de 2021, estão “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, de Jon Watts; Gostbuster: Mais Além”, de Jason Reitman; e “Encanto”, de Jared Bush e Byron Howard. Os títulos estão organizados da maior para a menor, entre as grandes bilheterias do ano passado.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Jon Watts (US$ 609.9 milhões) J. Jonah Jameson traz à tona a identidade secreta do Homem-Aranha para o mundo. A revelação bombástica vira a vida de Peter Parker do avesso. Peter visita o Doutor Estranho em busca de um feitiço para reverter a situação, no entanto, todos se esquecerão de quem ele é e será como se Peter jamais tivesse existido. Enquanto eles tentam descobrir como poupar os entes queridos do feitiço, supervilões de universos alternativos irão pousar no mundo de Homem-Aranha e deixá-lo sobrecarregado de serviço.

Ghostbusters: Mais Além, Jason Reitman (US$ 123,4 milhões) Quando um idoso morre em uma pequena cidade chamada Summerville, sozinho e sob misteriosas circunstâncias sobrenaturais, sua propriedade é deixada de herança para sua filha, Callie, mãe solteira dos adolescentes Trevor e Phoebe. A família havia sido despejada de onde morava e decide se mudar para a casa herdada. Quando Phoebe, que é um nerd da ciência, encontra um antigo aparelho de seu avô no porão da casa, eles descobrem que fantasmas são reais e estão bem próximos.

Encanto, Jared Bush e Byron Howard (US$ 91,3 milhões) Mirabel é membro da família mágica Madrigal, agraciados com dons sobrenaturais emanados de uma vela milagrosa que criou a aldeia mágica em que vivem. Os familiares de Mirabel possuem dons tão amplos, que são capazes de controlar o clima, possuem superforça, curam com comida, mudam de forma, possuem super audição e são capazes de prever o futuro. Ela, no entanto, não recebeu nenhum dom sobrenatural durante sua cerimônia de maioridade. Até que um dia, Mirabel tem uma visão de sua casa se desintegrando. Para salvar seu lar mágico, ela deve ir à procura de seu misterioso tio Bruno, capaz de prever o futuro. Para isso, ela se colocará em uma perigosa aventura.

Sing 2, Garth Jennings (US$89,7 milhões) Suki Lane é uma cadela caça-talentos que diz ao diretor teatral, o coala Buster Moon, que sua banda não é empolgante o suficiente para merecer um show no Crystal Theatre, em Las Vegas. Buster decide ignorar Lake e levar o gorila pianista Johnny, a elefante cantora pop Meena e os suínos Gunter e Rosita para fazerem uma audição com o intimidante senhor Crystal, um proeminente produtor de entretenimento. Um mal-entendido faz Crystal acreditar que Buster garantiu que Clay Calloway, um dos maiores astros do pop mundial, está envolvido no projeto e concorda em contratar Buster e seus artistas. Enquanto a equipe se dedica a aprender e treinar suas habilidades, Buster tem de rastrear Clay e convencê-lo a se unir ao show.

Matrix Resurrections, Lana Wachowski (US$ 30,9 milhões) Em um módulo isolado da Matrix, o capitão de uma nave, Bugs, encontra um antigo programa rodando um código antigo, que mostra Trinity interceptando Neo antes da chegada dos agentes da Matrix. Agora, Thomas Anderson é um desenvolvedor de jogos que criou uma trilogia baseada em seus sonhos da Matrix, com ajuda de seu sócio, Smith. Em um café local, ele avista Tiffany, uma mãe casada, e começa a se lembrar de Trinity. Confundindo sonhos com a realidade, ele encontra ajuda em seu psiquiatra, que lhe dá pílulas azuis que o ajudam a continuar são. Quando ele decide parar de tomar os comprimidos, Morpheus e Bugsy encontram um sinal da vida de Neo dentro do código, embora pensassem que ele estivesse morto. Então, eles tentam resgatá-lo da vigilância de Smith, um agente disfarçado.

Amor, Sublime Amor, Steven Spielberg (US$ 29,6 milhões) Em Manhattan, no fim dos anos 1950, os Jets são uma gangue de brancos, comandados por Riff. Seus adversários, os Sharks, são porto-riquenhos, liderados por Bernardo. Em um baile, a irmã de Bernardo, Maria, se apaixona à primeira vista por Tony, da gangue de Riff, que está em uma recente liberdade condicional. Maria e Tony se conectam instantaneamente, mas os problemas começam quando eles são vistos juntos. Riff desafia Bernardo a um confronto para estabelecer o controle das ruas do bairro, mas Tony só quer se encontrar novamente com Maria. Circunstâncias trágicas fazem o futuro dos amantes parecer impossível.

King’s Man: A Origem, Matthew Vaughn (US$19.5 milhões) Em 1902, na África do Sul, o duque Orlando Oxford, sua esposa e filho, Conrad, viajam em uma missão diplomática. No entanto, eles acabam sendo emboscados. A perna de Orlando é ferida, sua esposa é morta e Conrad é salvo. Anos mais tarde, um perigoso vilão reúne uma equipe de homens perversos e dá início a uma série de planos globais para controlar a Primeira Guerra Mundial e governar o mundo. Em casa, Conrad decide se alistar ao exército, mas seu pai o incentiva a espionar, trocar informações e tentar dar um fim à guerra. Nasce, então, o Serviço Secreto Kingsman.

American Underdog, Andrew Erwin e Jon Erwin (US$ 15 milhões) No quinto ano da Universidade do Norte de Iwoa, no início dos anos 90, Kurt ainda é deixado no banco, apesar de demonstrar ser um bom zagueiro. Um dia, em um bar country com seu melhor amigo, Mike, Kurt conhece Brenda, uma jovem mãe solteira que não está em busca de romance. Apaixonado, ele se dedica a conquistá-la a qualquer custo. Para seu azar, Kurt não é chamado durante o recrutamento de universitários para a liga profissional e acha que sua carreira no futebol acabou. Depois de impressionar em uma partida para a Arena Football League de Iowa, ele acaba sendo notado pelo St. Louis Rams. Em cada etapa de sua jornada profissional, ele conta com o apoio de Brenda e sua fé em Deus para orientá-lo.

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson (US$ 6,34 milhões) Gary é um adolescente de 15 anos que se apaixona por Alana, que já tem mais de 25. Alana estabelece limites, no entanto, à medida em que eles passam tempo juntos, inclusive montando um negócio em equipe, os limites começam a desmoronar. Gary está disposto a encarnar um charmoso vigarista mulherengo para convencer Alana, uma década mais velha, a explorar seus sentimentos florescentes.