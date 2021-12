10 melhores filmes de 2021 e onde assisti-los

Qual cor de roupa a gente usa no reveillon para atrair filme bom o ano inteiro? Já quero saber para me planejar para essa virada. Eu nem me lembro da cor usada no Ano Novo passado, mas alguma coisa fiz de certo, porque 2021 trouxe muita coisa boa na sétima arte. Para provar que é verdade verdadeiríssima, a Revista Bula traz agora um apanhado com várias produções muito boas para você não pisar em 2022 sem conferir. Todas elas estão disponíveis em canais, streamings ou salas de cinema. Entre os títulos estão, “A Chorona”, de Jayro Bustamante; “A Crônica Francesa”, de Wes Anderson; e “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Chorona, Jayro Bustamante (Apple TV+) Alma e seus filhos são assassinados durante um conflito civil na Guatemala. Trinta anos depois, o general aposentado Enrico, que supervisionou o massacre, é absolvido em um processo criminal. Logo ele começa a ouvir o som do choro de uma mulher. Sua família passa a acreditar que Enrico está sofrendo de demência. No entanto, além de ser atormentado pelo espírito da mãe morta, sua empregada, que também se chama Alma, faz parte de uma vingança sobrenatural.

A Crônica Francesa, Wes Anderson (Salas de cinema) Uma antologia, o filme é baseado em uma revista fictícia chamada French Dispatch. Em seu eixo central, acompanha um grupo de jornalistas de uma revista americana com publicação em uma pequena cidade francesa. Também aborda quatro crônicas publicadas em suas edições. Na primeira, a história do jornalista Herbsaint Sazerac na cidade onde a publicação é impressa. Na segunda, em torno de uma obra de arte pintada por um criminoso. Na terceira, um relato da sexualidade da ensaísta Lucinda Rementes. Na quarta, um caso policial envolvendo um chefe de cozinha.

A Mão de Deus, Paolo Sorrentino (Netflix) Fabietto Chiesa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Azor, Andreas Fontana (Salas de cinema) Yvan é um banqueiro franco-suíço que viaja à Argentina durante a Ditadura Militar, depois que seu sócio desaparece misteriosamente. Yvan quer recuperar os clientes que se afastaram com o sumiço do colega. No entanto, conforme vai ganhando seu espaço, Yvan teme cometer os mesmos erros do sócio, conforme sente que a Ditadura paira sobre suas decisões.

Bela Vingança, Emerald Fennell (TeleCine) Cassie era uma jovem promissora que abandonou a faculdade de medicina após sofrer um trauma. À princípio, se sabe apenas que o ocorrido envolve sua melhor amiga, Nina. Cassie agora trabalha em uma cafeteria durante o dia e sai para baladas à noite, onde finge estar bêbada para atrair e se vingar de desconhecidos que se revelam assediadores e abusivos. Ao reencontrar alguém da faculdade que tem provas do que houve com Nina, Cassie decide se vingar diretamente dos envolvidos que fizeram mal para a amiga.

Ema, Pablo Larraín (Apple TV+) Ema é bailarina de uma tradicional companhia de dança, fundada por seu marido, 12 anos mais velho. O casamento, entretanto, está em decadência. Além do esposo, Gastón, não aprovar o gosto da jovem por reggaeton, os dois se culpam por terem devolvido o filho adotivo, Polo, de apenas sete anos, após ele atear fogo em uma pessoa. Ema decide abandonar o casamento e se entregar a relações meramente sexuais.

Judas e o Messias Negro, Shaka King (Apple TV) O’Neal é um ladrão de carros que ao ser pego pelo agente do FBI, Roy Mitchell, tem a oportunidade de atuar como um infiltrado em troca de sua liberdade. Então, O’Neal se torna informante dentro dos Panteras Negras, no qual um de seus líderes, Fred Hampton, de 21 anos, constrói pontes com grupos rivais e inspira jovens negros com seus gloriosos discursos e programas comunitários. Edgar J. Hoover, diretor do FBI, identifica Hampton como uma ameaça ao governo americano e coloca O’Neal para acompanhar cada um de seus passos.

Pig, Michael Sarnoski (Amazon Prime Video) Rob Feld é um caçador de trufas que vive no deserto do Oregon com seu amado Pig, um porco de estimação que ajuda a aplacar sua solidão e a procurar trufas enterradas na floresta. A iguaria culinária é trocada por dinheiro e outras necessidades com Amir, um comerciante rico. Quando um casal sequestra Pig, Rob e Amir embarcam em uma jornada para encontrar o animal e retomar a normalidade de suas vidas o mais rápido possível. No entanto, as pistas conduzem Rob para sua cidade natal, Portland, local que ele evitou durante toda sua vida.

Quo Vadis, Aida?, Jasmila Zbanic (TeleCine) Aida é uma professora de Srebrenica, cidade Bósnia, que passa a trabalhar como tradutora para as tropas de paz da Holanda, designadas pelas Nações Unidas, em 1995. O trabalho de Aida garante a ela o livre acesso pelo complexo e às informações importantes. Os soldados da ONU estão em desvantagem numérica na “área de segurança” e, por isso, não serão capazes de impedir os avanços das tropas sérvias, que querem tomar Srebrenica. Conforme os civis fogem da cidade para a base da ONU, alguns conseguem se refugiar, enquanto outros são forçados a esperar do lado de fora.