7 filmes filosóficos para assistir na Netflix e fazer bonito na festa firma

Ninguém quer ser o excluído da festa que só fica calado e não entrosa com ninguém. Fazer social, ter um bom papo, mostrar algum conhecimento cultural e intelectual faz parte desse negócio estranho chamado vida adulta. É preciso deixar de lado a timidez e mostrar para as pessoas que você guarda algumas coisas interessantes dentro da caixola. Uma boa pauta para falar com pessoas que você não tem tanta intimidade é cinema, afinal, todo mundo gosta de ver filmes. Mas, para dar aquela engraxada e tornar o papo mais profundo, falar sobre algumas produções com roteiros filosóficos e densos vão te dar um pouco mais de moral com o pessoal da T.I., que você só encontrou na cozinha durante todos esses anos. Aqui vão algumas sugestões de filme para você se sair bem na prosa. Entre eles, “Passageiros”, de 2017, de Morten Tyldum; “The Discovery”, de 2017, de Charlie McDowell; e “A Chegada”, de 2016, de Denis Villeneuve. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Passageiros (2017), Morten Tyldum A nave Avalon transporta mais de 5 mil viajantes para o planeta Homestead II, uma viagem que leva 120 anos. Todos estão acoplados em compartimentos de hibernação. A passagem por um grande campo de asteroides causa um mau funcionamento e acorda dois passageiros 90 anos antes do tempo programado: o engenheiro mecânico Jim Preston e a escritora Aurora Lane. Mesmo preocupados por saberem que irão morrer antes do fim da viagem, eles se apaixonam e se tornam amantes.

The Discovery (2017), Charlie McDowell O cientista Thomas Harber anuncia sua descoberta ao mundo: a vida após a morte existe e ele consegue provar. Mas a descoberta tem consequências não intencionais, provocando suicídios em massa por todo planeta. Dois anos depois, a onda de mortes já atingiu quatro milhões de pessoas pelo mundo. Will, filho de Thomas, não acredita na descoberta do pai. Um dia ele conhece Isla, uma jovem marcada por uma vida trágica e que pretende cometer suicídio.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Uma linguista é convocada pelo governo americano para desvendar o idioma de alienígenas que pousaram na Terra. Por meio de uma pesquisa detalhada, a especialista encontrará meios de se comunicar com os serem extraterrestres e descobrir sua mensagem misteriosa. Em meio ao trabalho, fragmentos de sua memória trazem à tona experiências dolorosas do passado.

Ex-machina (2014), Alex Garland Caleb trabalha no maior site de buscas da internet como programador. Um dia, ele é selecionado para fazer uma visita ao bilionário recluso Nathan, que vive em uma mansão nas montanhas. Quando chega na residência, é convidado a realizar um teste de relacionamento com uma inteligência artificial criada pelo bilionário, chamada Ava. Caleb e a robô se afeiçoam um pelo outro com o passar dos dias, até que ela provoca um blecaute e alerta o visitante de que Nathan não é uma pessoa de confiança.

Mãos Talentosas — A História de Ben Carson (2009), Thomas Carter Ben Carson é um neurocirurgião, nascido em uma família pobre de Detroit. Com notas baixas e uma realidade desfavorável, as chances de Ben alcançar seu sonho de se tornar um médico eram quase nulas. No entanto, contrariando as probabilidades, no fim da década de 1980, Ben se torna um famoso neurocirurgião pediátrico no Hospital Universitário de Johns Hopkins.

Efeito Borboleta (2004), Eric Bress e J. Mackye Gruber Evan é um estudante universitário que, quando criança, fazia desenhos distorcidos, desmaiava repentinamente e agarrava facas na cozinha. Ao reler a página de um de seus diários da escola, é capaz de voltar no tempo e mudar acontecimentos de sua vida. No entanto, cada vez que ele retorna para consertar algo, o presente também se altera, deixando Evan preso em um espiral de realidades alternativas.