5 filmes memoráveis que estrearam em 2021 e valem a assinatura da Netflix

Nada como sentir que seu tempo foi bem gasto, aproveitado da melhor maneira. Em 2021, a Netflix trouxe muitas produções extraordinárias que elevaram seus padrões e abriram caminho para que novas, maiores e melhores programações viessem. Nesta lista, vamos relembrar um pouco de grandes obras que foram lançadas na plataforma e que têm tudo para ficar grudadas no coração e na memória do espectador. Entre as produções, “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino; “Ataque dos Cães”, de Jane Campion; e “Identidade”, de Rebecca Hall. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Mão de Deus, Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães, Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Identidade, Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

O Discípulo, Chaitanya Tamhane Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.