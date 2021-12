10 filmes para assistir na Netflix no final de semana e mudar a sua forma de enxergar a vida

14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses (2021), Torquil Jones

Nirmal Purja é um escalador de montanhas que empreende uma jornada aparentemente impossível. Ele lidera um grupo exclusivamente nepalês com objetivo de subir ao topo das 14 montanhas mais altas do mundo. Cada uma delas tem mais de oito mil metros acima do nível do mar. Em seu plano, a empreitada deve ser cumprida em apenas sete meses. O documentário acompanha a trajetória heroica para o sucesso ou fracasso da missão.