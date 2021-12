10 filmes que estrearam na Netflix em 2021 e são verdadeiros gols de placa

O Tigre Branco, Ramin Bahrani

Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.