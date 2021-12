7 filmes mais felizes do catálogo da Netflix

Quer se sentir bem depois de um dia difícil? Veja um filme feliz. Quer superar um término? Veja um filme feliz. Encontrar energia positiva para encarar as dificuldades ou uma doença? Filme feliz. Descansar de uma semana cansativa? Filminho feliz. Essa é a receita para todos os problemas. Cinema pode não ser a mágica que você quer (o sumiço imediato das coisas ruins), mas é a que você precisa. Ele não fará as tretas da vida desaparecerem, mas, com certeza, trará mais positividade, ânimo e inspiração para enfrentar tudo que você está passando. Nessa lista, filmes morfina que irão sumir com as suas dores existenciais. Entre eles, “Milagre Azul”, de 2021, de Julio Quintana; “Você Nem Imagina”, de 2020, de Alice Wu; e “Meu Eterno Talvez”, de 2019, de Nahnatchka Khan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Baseado em fatos reais, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Meu Eterno Talvez (2019), Nahnatchka Khan Melhores amigos de infância, Sasha Tran e Marcus Kim, se reencontram anos depois em São Francisco. Sasha se tornou uma chef de cozinha famosa que já abriu diversos restaurantes pelo país. Já Marcus é oposto: mora com seu pai, dirige um carro velho e toca na mesma banda de hip-hop da adolescência. Ao perceber que há uma energia romântica entre eles, a assistente de Sasha, Veronica, promove um novo encontro entre eles. A partir daí, as lembranças do passado retornam para lembrar o quanto os dois dão certo juntos.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer O filme narra a história real de Rudy Ray Moore, que dispensado por Hollywood na década de 1970, decidiu produzir suas próprias obras. O artista criou um personagem cômico chamado Dolemite, um cafetão de fala mansa, que faz rimas e se gaba de suas façanhas. Além de vários discos em que interpreta Dolemite, Moore também realizou diversos filmes blaxploitation sobre o personagem. Seu estilo de atuação mais tarde lhe rendeu o apelido de “padrinho do rap”.

A Menina e o Leão (2018), Gilles de Maistre Mia tem 10 anos e se muda de Londres para a África do Sul. No novo país, sua família irá administrar um santuário de leões para turistas. Ela desenvolve um vínculo especial com Charlie, um filhote de leão branco. Anos mais tarde, o pai de Mia decide vender o animal. Preocupada com possíveis compradores interessados em usar o leão para que seja caçado, Mia tem de lutar para salvar seu melhor amigo.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.