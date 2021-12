10 filmes apaixonantes na Netflix que vão derreter seu coração igual sorvete no verão

Nosso Próximo Verão (2021), Leste Chen

Chen Chen é uma aluna modelo e tem tudo para se sair bem na prova do vestibular. No entanto, pouco antes de realizar o exame, ela tem a infelicidade de descobrir que sua mãe tem um amante. Se sentindo mal, ela não consegue fazer a prova e é reprovada. No dia, ela cruza com Zhen Yu-Xing, um garoto popular e rebelde, que está fugindo do exame. Para evitar ser inquirida por seus pais sobre o que teria ocorrido para se sair mal no vestibular, Chen Chen diz que está namorando com Zhen Yu-Xing e que essa é a razão de seu fracasso. Chen Chen e Zhen Yu-Xing desenvolvem uma terna amizade e aprendem a confiar um no outro, enquanto transitam entre o mundo fascinante da adolescência para o complicado universo adulto.