5 filmes novos na Netflix que deixarão seu final de semana mágico, inspirador e contagiante

Diz o ditado que mente vazia é oficina do Diabo. E é bem assim mesmo. Ou vai dizer que seu cérebro é blindado e não responde ao tédio com preocupações, ansiedades, impulsos, uma súbita melancolia, dentre outras coisas que deixam um nó na garganta e um gosto amargo na boca? A arte foi feita exatamente para socorrer os humanos entediados. No fim de semana, escolha pintar, ler um livro ou ver um filme. Mas, se lembre de escolher temas e opções positivas para que elas possam refletir nas suas emoções. A Revista Bula traz uma seleção de filmes animados para você ser inspirado e se sentir feliz. Entre eles, “Uma Sabiá Sabiazinha”, de 2021, de Daniel Ojari e Michael Please; “Separadamente Casados”, de 2021, de Vivek Soni; e “Tick, Tick… Boom!”, de 2021; de Lin-Manuel Miranda. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Sabiá Sabiazinha (2021), Daniel Ojari e Michael Please Uma sabiá chamada Robin é criada por uma família de camundongos. Sem saber se esgueirar como seus irmãos, ela se sente um peixe fora da água. Até que ela conhece um pássaro que lhe conta que os humanos fazem desejos para a estrela de Natal, que é capaz de torná-los realidade. Robin, então, se torna obstinada a encontrar uma estrela para que possa realizar seu sonho de ser igual à sua família.

Separadamente Casados (2021), Vivek Soni Sundar e Meenakshi são jovens recém-casados hesitantes e inseguros com o matrimônio e com as tribulações da vida a dois. Tudo se complica ainda mais quando eles precisam encarar a possibilidade de um casamento à distância. Sundar consegue um emprego em Bangalore, enquanto Meenakshi tem que ficar presa em casa, em Madurai. Será que eles conseguirão conciliar as diferenças?

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

Um Menino Chamado Natal (2021), Gil Kenan Nikolas é um menino que vive na floresta da Finlândia com seu pai, Joel. Durante um inverno brutal, o rei oferece recompensa para qualquer um que consiga restaurar a esperança do reino, inspirando Nikolas e seu rato de estimação, Miika, a empreenderem uma jornada em busca da Vila dos Duendes, um mundo mágico e lendário. Eles se tornam amigos das renas, enfrentam trolls e outros perigos, mas será que conseguirão levar a alegria de volta para sua vila?