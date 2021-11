10 filmes de ficção científica na Netflix mais impressionantes que a teoria da relatividade

Einstein surgiu aparentemente do nada trazendo suas teorias surpreendentes e revolucionárias que desbancariam quase 400 anos do que o mundo entendia da gravidade, houve um salto de conhecimentos na ciência e na tecnologia. As contribuições desse maluco genial chegaram inclusive na cultura pop e no entretenimento. Não fosse por Einstein e sua teoria da relatividade geral, não teríamos enredos como “Star Trek”, “Interestelar” ou “2001: Uma Odisseia no Espaço”. Se você adora ciência e quer experimentar um pouco dos realismos e fantasias explorados pelas produções de ficção científica, não perca essa lista incrível. Destaques para “Estranho Passageiro — Sputnik”, de 2020, de Egor Abramenko; “Incursão Alienígena”, de 2020, de Fedor Bondarchuk; e “Power”, de 2020, de Henry Joost e Arial Shulman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Estranho Passageiro — Sputnik (2020), Egor Abramenko Ambientado em 1983, a psicóloga Tatiana é recrutada para avaliar o estado mental de Konstantin, o único tripulante sobrevivente de uma nave espacial que foi abatida. Ele afirma não ter memórias do incidente. Enquanto Tatiana questiona Konstantin em uma instalação isolada, descobre que o corpo do astronauta foi possuído por um alienígena, fato conhecido e acobertado pelo governo, que poderá colocar o mundo inteiro sob ameaça.

Incursão Alienígena (2020), Fedor Bondarchuk Julia é uma garota de Chertanovo, bairro de Moscou, que teve sua vida transformada após a descida de uma nave alienígena na Terra. Agora, três anos depois do ocorrido, ela desenvolveu poderes paranormais que se tornaram objetos de estudos dos humanos e uma ameaça para os extraterrestres, que desejam retornar para extinguir possíveis risco que Julia possa causar.

Power (2020), Henry Joost e Ariel Schulman A trama se passa em New Orleans, onde foi desenvolvida uma droga capaz de dar poderes sobrenaturais às pessoas, como pele à prova de balas, ossos que se dobram e invisibilidade. No entanto, seu efeito dura apenas cinco minutos e, em alguns casos, pode causar a morte. Robin é uma estudante que passou a traficar a pílula para pagar o tratamento de sua mãe doente. Quando passa a ser perseguida pelos grandes empresários por trás da droga, recebe a proteção do detetive Frank Shaver e do oficial do exército, Art. Unidos, o trio irá lutar para derrubar a cadeia do tráfico.

Sombra Lunar (2019), Jim Mickle Em 1988, um pianista, um motorista de ônibus e uma cozinheira, separados por quilômetros de distância, sangram pelo nariz, olhos, bocas e orelhas e caem de forma assustadora. O investigador Tom Locke e seu parceiro, Maddox, descobrem que os três possuem em comum uma marca de injeção no pescoço. Quando outras mortes similares acontecem, o detetive fica obcecado em desvendar o caso e acaba colocando sua carreira e sua família em jogo.

Passageiros (2017), Morten Tyldum A nave Avalon transporta mais de 5 mil viajantes para o planeta Homestead II, uma viagem que leva 120 anos. Todos estão acoplados em compartimentos de hibernação. A passagem por um grande campo de asteroides causa um mau funcionamento e acorda dois passageiros 90 anos antes do tempo programado: o engenheiro mecânico Jim Preston e a escritora Aurora Lane. Mesmo preocupados por saberem que irão morrer antes do fim da viagem, eles se apaixonam e se tornam amantes.

The Discovery (2017), Charlie McDowell O cientista Thomas Harber anuncia sua descoberta ao mundo: a vida após a morte existe e ele consegue provar. Mas a descoberta tem consequências não intencionais, provocando suicídios em massa por todo planeta. Dois anos depois, a onda de mortes já atingiu quatro milhões de pessoas pelo mundo. Will, filho de Thomas, não acredita na descoberta do pai. Um dia ele conhece Isla, uma jovem marcada por uma vida trágica e que pretende cometer suicídio.

ARQ (2016), Tony Elliott Em um futuro distópico, onde o mundo está super poluído e o ar não é mais adequado para ser respirado, a Torus Corporation é um império tecnológico do mal que dominou o planeta, enquanto O Bloco é um grupo de rebeldes que deseja derrubar a companhia. À serviço da Torus, Renton desenvolve uma tecnologia chamada ARQ, capaz de gerar eletricidade sem necessidade de nenhuma fonte de recursos naturais esgotáveis. Durante uma noite romântica com Hannah, uma colega de trabalho, Renton tem sua casa invadida por um bando que deseja roubar sua máquina.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Uma linguista é convocada pelo governo americano para desvendar o idioma de alienígenas que pousaram na Terra. Por meio de uma pesquisa detalhada, a especialista encontrará meios de se comunicar com os serem extraterrestres e descobrir sua mensagem misteriosa. Em meio ao trabalho, fragmentos de sua memória trazem à tona experiências dolorosas do passado.

Lucy (2014), Luc Besson Lucy foi sequestrada para trabalhar como mula, carregando drogas sintéticas experimentais dentro de seu corpo. Acidentalmente, a substância é absorvida por seu organismo, que desenvolve habilidades físicas e intelectuais. Lucy, então, se torna uma impiedosa guerreira disposta a perseguir seus sequestradores.