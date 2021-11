7 filmaços que estrearam esta semana na Netflix

Chamada Explosiva (2021), Ram Madhvani

Arjun Pathak é um grande jornalista sempre em busca da verdade ou, ao menos, fingindo fazê-lo. Sua vida e carreira começam a despencar quando ele é acusado de corrupção e seu casamento fica à beira de um divórcio. Sua principal perda foi ser demitido de seu emprego como âncora do horário nobre de um canal prestigiado. Agora, ele apresenta um programa de rádio da mesma emissora. Quando Pathak recebe uma ligação em que o interlocutor ameaça explodir uma ponte em Mumbai, e o faz, ele tenta descobrir a identidade e o paradeiro do autor, enquanto usa a história para se promover profissionalmente e reacender seu romance com sua ex-mulher.