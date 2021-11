10 comédias na Netflix para esquecer os problemas e quebrar o gelo da semana

Procurando alguma forma de deixar sua semana menos pesada? Troque as séries e filmes de ação, suspense e violência por algo relaxante e engraçado. Você vai ver como seu humor vai mudar. Tudo bem gostar de filmes agitados e assustadores, mas às vezes é preciso atrair um pouco de leveza e alegria. Inúmeros estudos comprovam os benefícios da comédia para o bem-estar e saúde da mente e do corpo. Para te ajudar a escolher algo relaxante, a Revista Bula traz uma lista com produções disponíveis no catálogo da Netflix que vão levar seu humor lá para o alto. Entre elas, “Um Match Surpresa”, de 2021, de Hernan Jimenez; “Amor e Monstros”, de 2020, de Michael Matthews; e “Festival Eurovision de Canção: A Saga de Sigrit e Lars”, de 2021, de David Dobkin. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Natalie Bauer é uma mulher que mora em Los Angeles e se apaixona por um homem aparentemente perfeito com quem conversou em um aplicativo de namoro. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

Festival Eurovision de Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin Lars Erickssong é um islandês que mora com seu pai e cuja vida mudou no dia em que viu o Abba tocar no concurso Eurovision, um programa de talentos musicais europeu. Obcecado em participar do Eurovision, Lars e sua melhor amiga, Sigrit, formam uma dupla chamada Fire Saga. Eles enviam a fita de audição e são aleatoriamente selecionados por um grupo de produtores islandeses. Apesar da participante Katiana ser a favorita, Lars e Sigrit vivenciam situações hilárias para conseguir chegar na final do programa.

Eighth Grade (2018), Bo Burnham Kayla é uma adolescente de 13 anos em seus últimos dias de ensino fundamental e prestes a ingressar no ensino médio. Aspirante a youtuber de sucesso na internet, ela publica vídeos de autoajuda para seus poucos seguidores. Kayla mora com seu pai viúvo, que luta para se conectar com a filha, apesar da resistência da menina. Sem amigos, ela alimenta um amor platônico por Aiden e luta para se encaixar e ser notada em sua escola.

Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat Damien é um homem que nasceu para uma vida de privilégios, liberdade e oportunidades ilimitadas. Machista e conquistador, ele acredita na superioridade masculina. Um dia, enquanto caminha, bate a cabeça em um poste e se vê preso em um mundo paralelo. Nessa nova realidade, os homens são considerados o sexo frágil. Seu melhor amigo se torna dona de casa, seu corpo é objetificado e hipersexualizado, e os homens são submissos às mulheres. Indignado quando os seus direitos inalienáveis lhe são retirados, passa a questionar o quanto isso é errado.

Fútil e Inútil (2018), David Wain O filme é inspirado na história de Doug Kenney, fundador da revista de humor “National Lampoon”. No enredo, Kenney deixa Harvard para iniciar a subversiva, sexualmente explícita e contracultural revista que lhe tornou conhecido. Posteriormente, ele também alimenta um programa de sucesso na rádio, uma peça e realiza o filme “Animal House”, que arrecada mais de 100 milhões de dólares e lança uma geração de escritores e comediantes que iriam, entre outras coisas, estrelar e escrever “Saturday Night Live”, inovando o humor americano subversivo.

A Escalada (2017), Ludovic Bernard Baseado em uma história real, o filme conta a história do jovem Samy, que vive no subúrbio de Paris. Quando ele conhece Nadia, se apaixona instantaneamente. Em um encontro, ele diz para a amada que seria capaz de escalar o Monte Everest por ela, que o desafia à aventura. Mesmo sem experiência, ele decide cumprir a promessa para provar à Nadia que o sentimento é verdadeiro. Sem dinheiro e equipamento para a expedição, Samy enfrenta diversas dificuldades para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, a aventura atrai a atenção da mídia.

Maktub (2017), Oded Raz Steve e Chuma são dois pequenos gângsteres que trabalham para um chefão do crime organizado e têm a tarefa de coletar o dinheiro da proteção de vários restaurantes de Jerusalém. Suas vidas mudam quando uma bomba terrorista explode em uma de suas paradas enquanto os dois estão no banheiro. Eles recuperam uma pasta de metal que contém todo o dinheiro coletado no início do dia, que eles deveriam entregar para o chefe, mas decidem ficar com o dinheiro e fazer boas ações.

O Estagiário (2015), Nancy Meyers Ben Whittaker é um viúvo de 70 anos que descobre que se aposentar não é tão bom quanto parece. Ele aproveita a oportunidade de voltar ao jogo se candidatando como estagiário sênior em um site de moda. Apesar do choque cultural e da lacuna geracional entre ele e sua chefe, Jules Ostin, muitas décadas mais jovem, Ben acaba conquistando-a e toda a equipe com sua experiência e carisma.