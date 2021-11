7 filmes novos na Netflix que justificam você ficar em casa no sábado e no domingo

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez

Natalie Bauer é uma mulher que mora em Los Angeles e se apaixona por um homem aparentemente perfeito com quem conversou em um aplicativo de namoro. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.