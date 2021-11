7 filmes incríveis no Amazon Prime Video que você nem percebeu que estava lá

Não precisa correr no oftalmologista, o problema não é de visão, é de foco mesmo. É difícil encontrar algo quando você não sabe exatamente o que está procurando. Por isso, a gente quer tanto ver filme bom nas plataformas de streaming, mas nunca parece encontrar nada. A gente não sabe realmente o que quer ver. O que não falta no Amazon Prime Video é produção da mais alta relevância e qualidade. Obras aclamadíssimas e elogiadíssimas pela crítica e que, com certeza, você vai amar. Então, não se preocupe em trocar os óculos, a Revista Bula te dá a direção de super filmaços disponíveis no streaming e que você ainda não tinha percebido. Entre eles, “O Espião Inglês”, de 2020, de Dominic Cooke; “O Tempo com Você”, de 2019, de Makoto Shinkai; e “O Mistério de Silver Lake”, de 2018, de David Robert Mitchell. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

O Espião Inglês (2020), Dominic Cooke Greville Wynne é um empresário britânico recrutado por Dickie Franks, do MI6, e a agente da CIA Emily Donovan, para se encontrar com Oleg Penkovski, um agente russo, para coletar informações para o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis cubanos. Sem treinamento formal e preocupado com sua família, Wynne recusa a oferta. Mas não demora para que sua ambição o atraia para o esquema de espionagem que irá durar, pelo menos, dois anos.

O Tempo com Você (2019), Makoto Shinkai Tóquio está sob constantes pancadas de chuva que parecem atrapalhar o ritmo normal de vida das pessoas. Em meio a essa chuva que nunca acaba, o estudante Hodaka Morishima e a órfã Hina Amano veem seus destinos se cruzarem, quando ele a resgata de homens suspeitos. Hodaka e Hina decidem fugir juntos e descobrem que ela tem um poder estranho, mas surpreendente: a capacidade de invocar o sol. Mas, como todos sabem, grandes poderes requerem sempre um alto preço a se pagar.

O Mistério de Silver Lake (2018), David Robert Mitchell Quando Sam conhece sua nova e bela vizinha de apartamento, Sarah, eles flertam, conversam e comentam sobre um assassino em série de cães, uma pessoa que está matando animais de estimação locais. No dia seguinte, Sarah desaparece. Sam vai até seu apartamento para procurá-la, mas não há mais nada dela ali. Então ele inicia uma investigação sobre o que teria ocorrido com sua vizinha e descobre uma rede macabra de conspiração.

Ventos da Liberdade (2018), Michael Herbig Em Thüringen, no ano de 1979, duas famílias constroem um balão de ar quente para tentar escapar da Alemanha Oriental. Após uma tentativa frustrada, as autoridades passam a procurar pelos possíveis traidores. Dispostos a tentarem novamente, as famílias lutam contra o tempo para construir um balão ainda mais robusto e à prova de intempéries.

The Road Within (2014), Gren Wells Vincent sofre de Tourette e é enviado por seu pai para uma clínica psiquiátrica. Lá, ele conhece Alex, que tem Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), e Marie, com transtorno alimentar. Um dia, os três decidem roubar o carro de um dos terapeutas e fazer uma road trip. Durante sua jornada juntos, eles irão viver a vida de liberdade e aventuras que sempre sonharam, mas não sem passar por alguns perrengues.

Trem Noturno para Lisboa (2013), Bille August Raimund Gregorius é um professor de literatura em um colégio de Berna, que salva uma jovem misteriosa de pular de uma plataforma nos trilhos em uma estação de trem. Desaparecendo em seguida, ela deixa para trás um casaco com um livro de aforismos e recortes autobiográficos de um médico português chamado Amadeu do Prado. Raimund também encontra um bilhete de trem, que decide usar para seguir os rastros da misteriosa desconhecida e do homem por trás das palavras.