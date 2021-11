9 filmes novos na Netflix com bandidos ruins e heróis ainda piores

A Revista Bula selecionou dez filmes de vilões e mocinhos, disponíveis no catálogo da Netflix, que vão mostrar que o padrão agora é fugir do padrão. Os estereótipos estão defasados, coisa do passado. Quanto mais humanizado, cheio de defeitos e real, melhor. Aqui, você vai ver que os vilões podem até ser mesmo muito malvados, mas os mocinhos, quando querem, podem ser piores ainda! Nestes filmes, os anti-heróis vão mostrar que algumas situações requerem medidas extremas, como deixar de lado o politicamente correto e partir para o ataque. Destaque para “Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”, de 2021, de Zack Snyder; “Entre Frestas”, de 2021, de Piotr Domalewski; e “O Culpado”, de 2021, de Antoine Fuqua. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021), Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

Entre Frestas (2021), Piotr Domalewski Ambientado na Polônia, nos anos 1980, o filme narra a história de Robert, um policial comunista que luta para rastrear um assassino em série que tem como alvo homens gays, em Varsóvia. Durante sua investigação, ele conhece Arek e decide usá-lo como informante. Conforme se aprofunda no caso, sua vida pessoal começa a ser afetada por seu trabalho.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

Noite no Paraíso (2020), Park Honn-jung Quando um perigoso assassino Tae-goo rejeita a oferta de trabalhar para um chefão da máfia, sua irmã e sobrinha são assassinadas. Ao saber que o provável mandante é o chefe do crime a quem rejeitou, Tae-goo inicia uma matança implacável para se vingar de todos os criminosos envolvidos na morte das únicas pessoas a quem amava.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Tempo de caça (2020), Yoon Sunghyun Em um futuro distópico na Coreia do Sul, uma grave crise econômica devastou o país. Quatro jovens ladrões incompetentes, entre eles, Jung-seok, decidem roubar um cassino subterrâneo, mas logo se arrependem amargamente quando se veem perseguidos por um assassino cruel e implacável.

O Caso Collini (2019), Marco Kreuzpaintner Em um saguão de um luxuoso hotel, um corpo ensanguentado é encontrado e o septuagenário Fabrizio Collini confessa o crime. O advogado Caspar Leinen atua na área há apenas três meses e é designado pelo tribunal para defender Collini, que simplesmente se recusa a falar, em um voto de silêncio. Na promotoria, o professor de direito de Caspar, Richard Mattinger, está disposto a agir como um adversário feroz. Enquanto Caspar investiga o crime para conseguir defender seu cliente, descobre que a vítima é um respeitado magnata que cuidou dele e de sua mãe solteira nos anos 1980, Hans Meyer. E, por trás do crime, uma tragédia familiar que remonta à Segunda Guerra Mundial.