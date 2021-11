10 filmes absurdos que vão fazer você ter macaquinhos no sótão

Jim & Andy: The Great Beyond (2017), Chris Smith

O documentário mostra a história por trás das gravações de “Man on the Moon”, estrelado por Jim Carrey, em 1999. Uma biografia sobre o comediante Andy Kaufman, Carrey, que o interpreta, permanece no personagem durante toda a gravação. O filme é centrado em mostrar como Carrey se tornou uma estranha reencarnação de Kaufman, no set, e de seu alterego agressivo, Tony Clifton. Por meio de imagens inestimáveis, hilárias e ocasionalmente perturbadoras, vemos o diretor Milos Forman irritado e lutando com a recusa de Carrey em sair do personagem no set. Danny DeVito e outros membros do elenco também são vistos visivelmente testados pelas táticas do ator.